Трампа раздражала европейская поддержка Зеленского после скандала в Белом доме – Politico

После скандала в Овальном кабинете европейские лидеры начали массово поддерживать Зеленского, что не понравилось команде Трампа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver / EPA)

Президент США Дональд Трамп был раздражен встречей президента Владимира Зеленского с британским королем Чарльзом ІІІ 2 марта и европейской поддержкой украинского президента после скандала 28 февраля. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на неназванных политических инсайдеров.

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"Говорили, что Трамп был раздражен событиями того воскресенья – не просто королевским визитом Зеленского, но и видом Европы, которая его крепко обнимала", – пишет Politico.

Британский чиновник рассказал журналистам, что в контексте событий после спора 28 февраля команде Трампа "не понравилось, как это выглядело, как возникла вся влюбленность".

Он предположил, что реакция США подтолкнула Великобританию к усилению давления на Украину, чтобы она приняла участие в переговорах в последующие дни.

Зеленский поехал на встречу с Чарльзом ІІІ с саммита лидеров Европы об Украине – через несколько дней после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал Трампу, которому нравится королевская семья, встречу с монархом.

Стармер передал Трампу письмо от короля с приглашением совершить государственный визит во время встречи 27 февраля.

Зеленского после спора с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом публично поддержали более 30 лидеров стран Европы, мира и Европейского Союза.

Также некоторые чиновники считают, что Трампа разозлило и побудило временно прекратить военную помощь Украине интервью Зеленского от 2 марта, где он перед вылетом из Великобритании сказал, что до мирного соглашения еще "очень, очень далеко".

Спор между Зеленским и Трампом с Вэнсом произошел 28 февраля во время визита украинского президента в Белый дом.

1 марта Зеленский уже был в Великобритании, где встретился со Стармером.

2 марта в Лондоне открылся саммит лидеров Европы об Украине. Его участники решили рассматривать как одну из гарантий безопасности Украины привлечение механизмов НАТО.

По итогам визита Зеленского королевская семья заявила о "теплом приеме" для украинского президента.