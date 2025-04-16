Трампа дратувала європейська підтримка Зеленського після скандалу в Білому домі – Politico

Після скандалу в Овальному кабінеті європейські лідери почали масово підтримувати Зеленського, що не сподобалось команді Трампа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver / EPA)

Президент США Дональд Трамп був роздратований зустріччю президента Володимира Зеленського з британським королем Чарльзом ІІІ 2 березня та європейською підтримкою українського президента після скандалу 28 лютого. Про це повідомляє Politico, посилаючись на неназваних політичних інсайдерів.

"Казали, що Трамп був роздратований подіями тієї неділі – не просто королівським візитом Зеленського, а й видом Європи, яка його міцно обіймала", – пише Politico.

Британський чиновник розповів журналістам, що в контексті подій після суперечки 28 лютого команді Трампа "не сподобалося, як це виглядало, те, як виникла вся закоханість".

Він припустив, що реакція США підштовхнула Велику Британію до посилення тиску на Україну, щоб вона взяла участь у переговорах у наступні дні.

Зеленський поїхав на зустріч з Чарльзом ІІІ з саміту лідерів Європи щодо України – через кілька днів після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв Трампу, якому подобається королівська сім'я, зустріч з монархом.

Стармер передав Трампу лист від короля з запрошенням здійснити державний візит під час зустрічі 27 лютого.

Зеленського після суперечки з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом публічно підтримали понад 30 лідерів країн Європи, світу та Європейського Союзу.

Також деякі чиновники вважають, що Трампа розлютило і спонукало тимчасово припинити військову допомогу Україні інтерв'ю Зеленського від 2 березня, де він перед вильотом з Великої Британії сказав, що до мирної угоди ще "дуже, дуже далеко".

Суперечка між Зеленським та Трампом з Венсом сталась 28 лютого під час візиту українського президента до Білого дому.

1 березня Зеленський вже був у Великій Британії, де зустрівся зі Стармером.

2 березня у Лондоні відкрився саміт лідерів Європи стосовно України. Його учасники вирішили розглядати як одну з гарантій безпеки України залучення механізмів НАТО.

За підсумками візиту Зеленського королівська сім'я заявила про "тепле приймання" для українського президента.