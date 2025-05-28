Трамп:"Золотой купол" для Канады будет бесплатным, если она согласится стать 51-м штатом
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада согласится стать 51-м штатом США, система Golden Dome System ("Золотой купол") будет для нее бесплатной. Об этом он сообщил в соцсети.
По словам Трампа, Канада хочет быть частью "Золотого купола". Однако для страны с "неравноправной нацией" это обойдется в $61 млрд.
"Но будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если они станут нашим любимым 51-м штатом. Они рассматривают это предложение", – сообщил президент США.
Король Великобритании Карл (Чарльз) III во время выступления в парламенте Канады 27 мая процитировал гимн страны и заявил, что "настоящий Север сильный и свободный". Также он отметил, что канадцы могут "дать себе гораздо больше, чем любое иностранное государство на любом континенте может когда-нибудь отобрать".
Британский монарх не стал прямо высказываться о заявлениях Трампа о присоединении Канады к США.
- 3 декабря 2024 года Fox News сообщил, что Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США.
- 7 января 2025 года тогда еще премьер Канады Трюдо заявил, что нет никакого шанса на присоединение страны к США. А 10 января он заявил, что в шутку предлагал Трампу обменять Канаду на штат США, но тому было не смешно.
- 6 мая премьер Канады Карни на встрече с Трампом заявил, что страна не продается, на что тот посоветовал не зарекаться.
- 21 мая Трамп одобрил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью $175 млрд. По подсчетам, проект может воплощаться в течение 20 лет.