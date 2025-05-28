Трамп:"Золотой купол" для Канады будет бесплатным, если она согласится стать 51-м штатом

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада согласится стать 51-м штатом США, система Golden Dome System ("Золотой купол") будет для нее бесплатной. Об этом он сообщил в соцсети.

По словам Трампа, Канада хочет быть частью "Золотого купола". Однако для страны с "неравноправной нацией" это обойдется в $61 млрд.

"Но будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если они станут нашим любимым 51-м штатом. Они рассматривают это предложение", – сообщил президент США.

Король Великобритании Карл (Чарльз) III во время выступления в парламенте Канады 27 мая процитировал гимн страны и заявил, что "настоящий Север сильный и свободный". Также он отметил, что канадцы могут "дать себе гораздо больше, чем любое иностранное государство на любом континенте может когда-нибудь отобрать".

Британский монарх не стал прямо высказываться о заявлениях Трампа о присоединении Канады к США.