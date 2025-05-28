Трамп: "Золотий купол" для Канади буде безоплатним, якщо вона погодиться стати 51-м штатом

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Канада погодиться стати 51-м штатом США, то система Golden Dome System ("Золотий купол") буде для неї безплатною. Про це він повідомив у соцмережі.

За словами Трампа, Канада хоче бути частиною "Золотого куполу". Однак для країни з "нерівноправною нацією" це коштуватиме $61 млрд.

"Але коштуватиме НУЛЬ ДОЛАРІВ, якщо вони стануть нашим улюбленим 51-м штатом. Вони розглядають цю пропозицію", – повідомив президент США.

Король Великої Британії Карл (Чарльз) III під час виступу в парламенті Канади 27 травня процитував гімн країни та заявив, що "справжня Північ сильна і вільна". Також він зазначив, що канадці можуть "дати собі набагато більше, ніж будь-яка іноземна держава на будь-якому континенті може колись відібрати".

Британський монарх не став прямо висловлюватися про заяви Трампа щодо приєднання Канади до США.