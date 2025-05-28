Трамп: "Золотий купол" для Канади буде безоплатним, якщо вона погодиться стати 51-м штатом
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Канада погодиться стати 51-м штатом США, то система Golden Dome System ("Золотий купол") буде для неї безплатною. Про це він повідомив у соцмережі.
За словами Трампа, Канада хоче бути частиною "Золотого куполу". Однак для країни з "нерівноправною нацією" це коштуватиме $61 млрд.
"Але коштуватиме НУЛЬ ДОЛАРІВ, якщо вони стануть нашим улюбленим 51-м штатом. Вони розглядають цю пропозицію", – повідомив президент США.
Король Великої Британії Карл (Чарльз) III під час виступу в парламенті Канади 27 травня процитував гімн країни та заявив, що "справжня Північ сильна і вільна". Також він зазначив, що канадці можуть "дати собі набагато більше, ніж будь-яка іноземна держава на будь-якому континенті може колись відібрати".
Британський монарх не став прямо висловлюватися про заяви Трампа щодо приєднання Канади до США.
- 3 грудня 2024 року Fox News повідомив, що Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США.
- 7 січня 2025 року тоді ще прем'єр Канади Трюдо заявив, що немає жодного шансу на приєднання країни до США. А 10 січня він заявив, що жартома пропонував Трампу обміняти Канаду на штат США, але тому було не смішно.
- 6 травня прем'єр Канади Карні на зустрічі з Трампом заявив, що країна не продається, на що той порадив не зарікатися.
- 21 травня Трамп схвалив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю $175 млрд. За підрахунками, проєкт може втілюватися протягом 20 років.