Третий инцидент за утро. В Норвегии совершил аварийную посадку пассажирский Boeing – видео

29 декабря случился третий за утро инцидент с самолетом – в Норвегии совершил аварийную посадку пассажирский Boeing. На борту было 182 человека вместе с шестью членами экипажа, сообщает Financial Express.

Boeing 737-800 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines вылетел из аэропорта Осло и направлялся в Амстердам. Но был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Сандефьорд, который примерно в 110 километрах к югу от Осло.

Самолет успешно сел, но пилоты потеряли управление, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на траву.

KLM flight #KL1204, a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.

The flight had diverted there shortly after takeoff from Oslo Airport (OSL).pic.twitter.com/SKIwHIfMBV