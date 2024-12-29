Третий инцидент за утро. В Норвегии совершил аварийную посадку пассажирский Boeing – видео

Сообщается, что во время взлета в самолете был слышен громкий шум, ведется расследование

Аварийная посадка самолета в Норвегии (Фото: x.com/AviationSafety)

29 декабря случился третий за утро инцидент с самолетом – в Норвегии совершил аварийную посадку пассажирский Boeing. На борту было 182 человека вместе с шестью членами экипажа, сообщает Financial Express.

Boeing 737-800 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines вылетел из аэропорта Осло и направлялся в Амстердам. Но был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Сандефьорд, который примерно в 110 километрах к югу от Осло.

Самолет успешно сел, но пилоты потеряли управление, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на траву.

KLM flight #KL1204, a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.

The flight had diverted there shortly after takeoff from Oslo Airport (OSL).pic.twitter.com/SKIwHIfMBV — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) December 28, 2024

В заявлении авиакомпании сказано, что во время взлета был слышен громкий шум. Пилоты приняли решение лететь в Сандефьорд. Сейчас расследуются обстоятельства инцидента.

176 пассажиров и шесть членов экипажа эвакуировали из самолета, никто из них не пострадал. На место прибыли спасатели, власти предоставляют помощь путешественникам и экипажу.

Утром 29 декабря в Южной Корее разбился пассажирский самолет – вероятно, столкнулся со стаей птиц, а затем врезался в стену аэропорта Муан и загорелся. Из-за катастрофы погибли 176 человек, президент Зеленский выразил соболезнования.

В этот же день самолет загорелся и в Канаде во время посадки. По словам пассажирки, у самолета не раскрылось одно из шасси.