Третий инцидент за утро. В Норвегии совершил аварийную посадку пассажирский Boeing – видео
Аварийная посадка самолета в Норвегии (Фото: x.com/AviationSafety)

29 декабря случился третий за утро инцидент с самолетом – в Норвегии совершил аварийную посадку пассажирский Boeing. На борту было 182 человека вместе с шестью членами экипажа, сообщает Financial Express.

Boeing 737-800 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines вылетел из аэропорта Осло и направлялся в Амстердам. Но был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Сандефьорд, который примерно в 110 километрах к югу от Осло.

Самолет успешно сел, но пилоты потеряли управление, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на траву.

В заявлении авиакомпании сказано, что во время взлета был слышен громкий шум. Пилоты приняли решение лететь в Сандефьорд. Сейчас расследуются обстоятельства инцидента.

176 пассажиров и шесть членов экипажа эвакуировали из самолета, никто из них не пострадал. На место прибыли спасатели, власти предоставляют помощь путешественникам и экипажу.

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