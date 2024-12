Третій інцидент за ранок. У Норвегії здійснив аварійну посадку пасажирський Boeing – відео

29 грудня стався третій за ранок інцидент із літаком – у Норвегії здійснив аварійну посадку пасажирський Boeing. На борту було 182 особи разом із шістьма членами екіпажу, повідомляє Financial Express.

Boeing 737-800 авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines вилетів з аеропорту Осло і прямував до Амстердама. Але був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Сандефіорд, який приблизно за 110 кілометрів на південь від Осло.

Літак успішно сів, але пілоти втратили керування, і він викотився за межі злітно-посадкової смуги на траву.

KLM flight #KL1204 , a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.

The flight had diverted thes shortly after takeoff from Oslo Airport (OSL). pic.twitter.com/SKIwHIfMBV