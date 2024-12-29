Третій інцидент за ранок. У Норвегії здійснив аварійну посадку пасажирський Boeing – відео
Аварійна посадка літака у Норвегії (Фото: x.com/AviationSafety)

29 грудня стався третій за ранок інцидент із літаком – у Норвегії здійснив аварійну посадку пасажирський Boeing. На борту було 182 особи разом із шістьма членами екіпажу, повідомляє Financial Express.

Boeing 737-800 авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines вилетів з аеропорту Осло і прямував до Амстердама. Але був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Сандефіорд, який приблизно за 110 кілометрів на південь від Осло.

Літак успішно сів, але пілоти втратили керування, і він викотився за межі злітно-посадкової смуги на траву.

У заяві авіакомпанії сказано, що під час зльоту було чутно гучний шум. Пілоти вирішили летіти до Сандефіорду. Наразі розслідуються обставини інциденту.

176 пасажирів і шість членів екіпажу евакуювали з літака, ніхто з них не постраждав. На місце прибули рятувальники, влада надає допомогу мандрівникам та екіпажу.

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