Третій інцидент за ранок. У Норвегії здійснив аварійну посадку пасажирський Boeing – відео

Повідомляється, що під час зльоту в літаку було чутно гучний шум, ведеться розслідування

Аварійна посадка літака у Норвегії (Фото: x.com/AviationSafety)

29 грудня стався третій за ранок інцидент із літаком – у Норвегії здійснив аварійну посадку пасажирський Boeing. На борту було 182 особи разом із шістьма членами екіпажу, повідомляє Financial Express.

Boeing 737-800 авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines вилетів з аеропорту Осло і прямував до Амстердама. Але був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Сандефіорд, який приблизно за 110 кілометрів на південь від Осло.

Літак успішно сів, але пілоти втратили керування, і він викотився за межі злітно-посадкової смуги на траву.

KLM flight #KL1204 , a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.

The flight had diverted thes shortly after takeoff from Oslo Airport (OSL). pic.twitter.com/SKIwHIfMBV — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) December 28, 2024

У заяві авіакомпанії сказано, що під час зльоту було чутно гучний шум. Пілоти вирішили летіти до Сандефіорду. Наразі розслідуються обставини інциденту.

176 пасажирів і шість членів екіпажу евакуювали з літака, ніхто з них не постраждав. На місце прибули рятувальники, влада надає допомогу мандрівникам та екіпажу.

Вранці 29 грудня в Південній Кореї розбився пасажирський літак – ймовірно, зіткнувся зі зграєю птахів, а потім врізався в стіну аеропорту Муан і спалахнув. Через катастрофу загинули 176 людей, президент Зеленський висловив співчуття.

Цього ж дня літак спалахнув і в Канаді під час посадки. За словами пасажирки, літак не розкрив один з шасі.