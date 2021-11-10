Третья смерть в семье. Двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли повешенным

Двоюродный брат покойного мэра Константина Павлова повесился в собственной квартире. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

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Погибшего звали Борис Павлов. По словам Старчевской, в полицию обратилась его гражданская жена, она увидела его повешенным в доме.

Как утверждают правоохранители, Павлов длительное время тяжело болел, а сегодня, 10 ноября, ушел из жизни, покончив с собой.

Это уже третья смерть в семье Павловых за последние несколько месяцев – в августе был найден мертвым мэр Константин Павлов, а в октябре – его брат Андрей.

15 августа 2021-го мэра Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым на пороге собственного дома. Следствие рассматривало три версии его смерти.

В начале сентября в полиции сообщили, что версии об убийстве и инсценировке самоубийства Павлова опровергнуты. Рассматривались версии о суициде и доведении до суицида.

18 октября нашли мертвым 42-летнего брата мэра Кривого Рога – Андрея Павлова. По официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате случайного отравления алкоголем.

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Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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