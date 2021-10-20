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Третьякова: Не считаю неэтичными свои высказывания о смерти Полякова

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 12:43
Третьякова: Не считаю неэтичными свои высказывания о смерти Полякова - Фото
Галина Третьякова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп Слуги народа Галина Третьякова не считает неэтичным свое скандальное высказывание "минус один враг" в чате фракции о смерти депутата Антона Полякова. Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады журналистам.

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"Я не считаю, что в них (словах о смерти Полякова, – ред.) были неэтичные вещи. Мне закидывают, что я ненавижу людей. Это неправда. Я не радовалась (смерти Полякова, – ред.)", – сказала нардеп.

На вопрос, сожалеет ли она о своих словах, Третьякова ответила, что хотела бы поговорить о морали и этике в парламентских отношениях.

"Жалеет или нет депутат о своих выражениях – это касается, насколько его мораль отвечает тем выражениям или выражениям, которые берутся из контекста, или вообще были добыты из личной переписки или переписки фракции", – сказала она.

На повторный вопрос, сожалеет ли она, Третьякова сказала: "Это относительная категория, я подумаю над этим".

Кроме того, нардеп рассуждала об отношениях человека со смертью. Говорила, что подготовила законопроект об эвтаназии, но не вносит его. Также Третьякова сказала, что не хочет, чтобы ее родственники плакали, когда она уйдет из жизни.

На вопрос, готова ли она к отставке с должности главы комитета соцполитики или к отстранению от заседаний Рады, Третьякова отвечала, что это должны решать депутаты и фракция СН.

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Марк Сировой
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Слуга народа смерть нардеп антон поляков галина третькова
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