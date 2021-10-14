У Полякова в день смерти нашли два катетера с бурым веществом – МВД

У народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестным бурым веществом в день смерти. Об этом в эфире Украина 24 заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

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"Во время осмотра тела покойного нардепа среди его личных вещей нашли наличные в сумме 10 000 грн и $800, а также два катетера с веществом бурого цвета. Что это за вещество – мы исследуем", – сказал он.

Чиновник напомнил, что в крови Полякова обнаружили метадон. Следствие устанавливает, каким образом он туда попал.

Енин также сказал, что сожительница Полякова (вероятно, речь идет о нардепе Анне Скороход) не верит в насильственную смерть депутата.

Поляков умер в ночь на 8 октября в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть. По предварительной версии правоохранителей, причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.

Полиция считает, что Поляков умер либо из-за болезни, либо из-за отравления. По данным следствия, в день смерти он пил алкоголь с Русланом Джамбулатовым (вероятно, помощником Скороход), ездил с ним по Киеву, а затем пересел в такси.

10 октября стало известно, что в крови Полякова был обнаружен метадон.

Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти Поляков, изменил показания. По его словам, депутат не был его случайным пассажиром, заявили в МВД.

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Марк Сировой

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