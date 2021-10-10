Три главные новости Украины и мира на 19:00 10 октября

1. ПОМИЛОВАННЫХ ЗЕЛЕНСКИМ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОСВОБОДИЛИ ИЗ ТЮРЕМ. Помилованные президентом Зеленским участники боевых действий вышли из тюрем. В список попали те, кто признал вину, раскаялся и попросил о помиловании. (подробнее)

2. ФЬЮРИ НОКАУТИРОВАЛ УАЙЛДЕРА И ЗАЩИТИЛ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ WBC. В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile прошел зрелищный бой двух боксеров супертяжеловесов – британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Фьюри нокаутировал соперника в 11-м раунде. (подробнее)

3. НА ВЫБОРАХ В ЧЕХИИ ОППОЗИЦИЯ ОБОШЛА ПАРТИЮ ВЛАСТИ, А КОММУНИСТЫ ВПЕРВЫЕ НЕ ПРОШЛИ В ПАРЛАМЕНТ. В Чехии состоялись парламентские выборы, по результатам которых победила оппозиция, а политсила премьер-министра Андрея Бабиша заняла второе место. В новый чешский парламент впервые в истории не проходит коммунистическая партия. (подробнее)

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