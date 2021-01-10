Три главные новости Украины и мира на 19:00 10 января

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 5000 ЗАБОЛЕВШИХ, БОЛЬШЕ ВСЕГО – В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ. При этом было сделано 23 245 тестов: 17 718 – методом ПЦР и 5527 – методом ИФА (подробнее)

2. ЗАХВАТ КАПИТОЛИЯ. В США АРЕСТОВАЛИ "ШАМАНА" С РОГАМИ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ШТУРМА. Арестованным предъявили обвинение в насильственном проникновении и хулиганстве, всего к ответственности планируют привлечь более десятка человек (подробнее)

3. В РЯДЕ ГОРОДОВ УКРАИНЫ ПРОШЛИ АНТИТАРИФНЫЕ МИТИНГИ. Люди протестовали против повышения цены на газ для населения с января этого года: перекрывали дороги и митинговали под стенами горсоветов Николаева, Полтавы, Мелитополя, Харькова (подробнее)

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