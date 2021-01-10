UA

Три главные новости Украины и мира на 19:00 10 января

10.01.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 10 января - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 5000 ЗАБОЛЕВШИХ, БОЛЬШЕ ВСЕГО – В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ. При этом было сделано 23 245 тестов: 17 718 – методом ПЦР и 5527 – методом ИФА (подробнее)

2. ЗАХВАТ КАПИТОЛИЯ. В США АРЕСТОВАЛИ "ШАМАНА" С РОГАМИ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ШТУРМА. Арестованным предъявили обвинение в насильственном проникновении и хулиганстве, всего к ответственности планируют привлечь более десятка человек (подробнее)

3. В РЯДЕ ГОРОДОВ УКРАИНЫ ПРОШЛИ АНТИТАРИФНЫЕ МИТИНГИ. Люди протестовали против повышения цены на газ для населения с января этого года: перекрывали дороги и митинговали под стенами горсоветов Николаева, Полтавы, Мелитополя, Харькова (подробнее)

Читайте также главные тексты дня: 

Как главное приложение столицы Kyiv Smart City стало "Київ цифровий". Почти детектив

Успокойте свой "мозг выживания", потом будете думать: как сохранить психику в карантине

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 