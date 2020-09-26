Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 26 сентября

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1. КАТАСТРОФА АН-26 ПОД ЧУГУЕВОМ. В реанимации умер один из двух выживших курсантов, число погибших выросло до 26. Тела всех погибших найдены. По предварительному анализу, самолет зацепился крылом за землю. ГБР рассматривает четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка ответственных за управление полетами, ненадлежащее техобслуживание самолета. Зеленский объявил 26 сентября днем траура и поручил приостановить полеты АН-26 (подробнее).

2. В УКРАИНЕ ЗАФИКСИОВАНО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 ЗА СУТКИ. Выявлено 3833 новых случая заболевания коронавирусом (подробнее).

3. ПОЧТИ 3500 КОМПАНИЙ СУДЯТСЯ С ТРАМПОМ ИЗ-ЗА ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ С КИТАЕМ. Иски поданы за последние две недели после обложения китайских товаров тарифами на сумму более $300 млрд (подробнее).

4. В ИРАНЕ ОЦЕНИЛИ УЩЕРБ ОТ АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ. С 2018 года, после выхода США из ядерной сделки, Иран потерял $150 млрд, заявил президент страны Хасан Рухани (подробнее).

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Денис Юдин

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