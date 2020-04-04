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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 апреля

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 апреля - Фото
04.04.2020, 19:00

Каждый день LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. МВФ ОЖИДАЕТ ОТ УКРАИНЫ ПРИНЯТИЯ "АНТИКОЛОМОЙСКОГО" ЗАКОНА. В случае, если он будет принят, а также проведен секвестр госбюджета, МВФ может выделить Украине до конца года $5 млрд (подробнее).

2. К "АНТИКОЛОМОЙСКОМУ" ЗАКОНУ ПОДАНО УЖЕ БОЛЕЕ 5000 ПОПРАВОК. Только рассмотрение их в комитете займет много времени, заявил лидер фракции СН Давид Арахамия, и назвал три сценария второго чтения законопроекта в Раде (подробнее).

3. КОНФЛИКТ МЕЖДУ ТРЕПАКОМ И ВЕНЕДИКТОВОЙ ВОЗНИК ИЗ-ЗА ДЕЛА СТЕРНЕНКО. Бывший замгенпрокурора утверждает, что Венедиктова потребовала от него сообщить о подозрении экс-главе Правого сектора в Одессе, в то время как для этого не было законных оснований (подробнее).

4. КАНАЛ АХМЕТОВА ЗАМОРОЗИЛ ПРОГРАММУ ЯНИНЫ СОКОЛОВОЙ ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ С ЛЕРОСОМ. Руководство Украины 24 сообщило журналистке, что ее проект "Как вам не стыдно" заморожен до осени якобы из-за пандемии коронавируса. Вчера в эфире программы нардеп Лерос рассказывал о конфликте с главой ОП Ермаком (подробнее).

5. УМЕР БЫВШИЙ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ИВАН ВАКАРЧУК. Отцу лидера Океана Эльзы, политику и общественному деятелю было 73 года (подробнее).

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Денис Юдин
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