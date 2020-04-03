Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 апреля

1. КАБМИН УЖЕСТОЧИЛ КАРАНТИН В УКРАИНЕ. Кабмин утвердил список новых ограничительных мер в рамках противодействия распространению коронавируса (подробнее).

2. УКРАИНСКИЕ МЕДИКИ ПОЕДУТ В ИТАЛИЮ. Согласно указу Зеленского, бригаду украинских медиков отправят в Италию для борьбы с коронавирусом и обмена опытом (подробнее).

3. НБУ РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ. В Нацбанке считают, что временный отказ от дивидендов усилит финансовую устойчивость банков на время кризиса (подробнее).

4. КАБМИН РЕШИЛ ИЗОЛИРОВАТЬ ВСЕХ, КТО ДОСТИГ 60-ТИ ЛЕТ. Правительство назвало категории людей, которым необходимо самоизолироваться (подробнее).

5. КАБМИН ЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИЛ МАКРОПРОГНОЗ. Правительство второй раз за неделю пересмотрело макропрогноз на 2020 год в связи с коронавирусом и глобальной рецессией (подробнее).

6. ООН ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ. Документ призывает международное сообщество делиться информацией и научными знаниями для борьбы с COVID-19 (подробнее).

7. МИНФИН ОПРЕДЕЛИЛ БАНКИ ДЛЯ ВЫПЛАТ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ, СУБСИДИЙ И ПЕНСИЙ. В перечне 43 уполномоченных банка, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений (подробнее).

8. МИНЗДРАВ ИЗМЕНИЛ АЛОГРИТМ ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОРОНАВИРУС. Людям, у которых подозревают заражение коронавирусом, не нужно будет ехать в больницу для тестирования: собирать образцы потенциально зараженных будут мобильные бригады (подробнее).

9. КАБМИН УТВЕРДИЛ НОВУЮ ПРОГРАММУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ближайшее время ее представят на рассмотрение в Верховную Раду. Названы основные приоритеты (подробнее).

10. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ПРЕПАРАТ, КОТОРЫМ БУДУТ ЛЕЧИТЬ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ. В страну поступили от французской компании-производителя Sanofi первые 3000 упаковок препарата "Плаквенил", который якобы помогает лечить под присмотром медиков коронавирусную болезнь (подробнее).

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