Канал Ахметова заморозил программу Янины Соколовой после интервью с Леросом

Известной украинской журналистке и телеведущей Янине Соколовой сообщили о заморозке проекта "Как вам не стыдно" на телеканале Украина 24 до осени, ссылаясь на карантин и пандемию коронавируса. Об этом Соколова сообщила у себя в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Так быстро меня еще не останавливали. Вчера вышел третий выпуск программы "Как вам не стыдно", - отметила Соколова.
По ее словам, в программе речь шла о расследовании (Укрспирт), сокращении бюджета на культуру, образование, соцвыплаты, неспособности власти справиться с коронавирусом.
Журналист уточнила, что в конце программы в эфир включился народный депутат от Слуги народа Гео Лерос и рассказал о главе Офиса президента Андрее Ермаке, "его методах мести" и пленках.
Читайте также: Лерос не придет завтра на допрос в СБУ по "пленкам Ермака" - адвокаты
"В условиях карантина невозможно полноценно воплощать формат шоу Янины ...", - цитирует телеведущая сообщение телеканала Украина 24.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Соколова добавила, что не знает, выйдет ли программа на телеканале осенью, уточнив, что следующий выпуск ее команда создаст собственными силами, он появится в эфире на ее канале в YouTube.
Читайте также: Разбор | Первый "Свинарчук" Зеленского? Вся история с "пленками Ермака" в одном тексте