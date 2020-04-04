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Канал Ахметова заморозил программу Янины Соколовой после интервью с Леросом

Канал Ахметова заморозил программу Янины Соколовой после интервью с Леросом - Фото
Янина Соколова (фото -скриншот видео)
04.04.2020, 13:58

Журналист Янина Соколова отметила, что в сообщении телеканала говорится, что "в условиях карантина невозможно полноценно воплощать формат шоу Янины"

Известной украинской журналистке и телеведущей Янине Соколовой сообщили о заморозке проекта "Как вам не стыдно" на телеканале Украина 24 до осени, ссылаясь на карантин и пандемию коронавируса. Об этом Соколова сообщила у себя в Facebook.

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"Так быстро меня еще не останавливали. Вчера вышел третий выпуск программы "Как вам не стыдно", - отметила Соколова.

По ее словам, в программе речь шла о расследовании (Укрспирт), сокращении бюджета на культуру, образование, соцвыплаты, неспособности власти справиться с коронавирусом.

Журналист уточнила, что в конце программы в эфир включился народный депутат от Слуги народа Гео Лерос и рассказал о главе Офиса президента Андрее Ермаке, "его методах мести" и пленках.

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"В условиях карантина невозможно полноценно воплощать формат шоу Янины ...", - цитирует телеведущая сообщение телеканала Украина 24.     

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Соколова добавила, что не знает, выйдет ли программа на телеканале осенью, уточнив, что следующий выпуск ее команда создаст собственными силами, он появится в эфире на ее канале в YouTube.

  • 29 марта депутат Слуги народна Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.
  • В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.
  • По словам Дениса Ермака, он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.
  • 1 апреля сотрудники СБУ приезжали домой к Леросу, чтобы вручить ему повестку на допрос.

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Арина Толина
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