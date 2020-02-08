Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 8 февраля

1. ДВОЕ БЫВШИХ БЕРКУТОВЦЕВ ВЕРНУЛИСЬ В КИЕВ. Маринченко и Тамтура отрицают обвинения в расстреле майдановцев, обещают участвовать в суде и просят Зеленского обеспечить справедливое расследование (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ПАПОЙ РИМСКИМ. Президент попросил Папу Франциска помочь с освобождением украинцев, которых удерживают в России и на оккупированных территориях, и пригласил его в Украину (подробнее).

3. ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ РОССИЙСКОГО ПЛЕНА ЖУРНАЛИСТ ЗАЯВИЛ, ЧТО С НИМ ОСВОБОДИЛИ ТОГО, КТО ЕГО ИЗБИВАЛ. Асеев утверждает, что Бражников, которого также освободили в конце декабря, принимал участие в пытках. Он сообщил об этом Зеленскому, в СБУ и Офис генпрокурора, но пока ответов от правоохранителей не получил (подробнее).

4. В КАЗАХСТАНЕ МАССОВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ. Погибло восемь человек, десятки раненых. Участвовало более 300 человек, полиция оцепила район и заявляет о "бытовом конфликте" (подробнее).

Читайте статью Павла Казарина: Непонятная война.