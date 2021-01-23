Три главных новости Украины и мира на 19:00 23 января

1. В РОССИИ НАЧАЛИСЬ МИТИНГИ В ПОДДЕРЖКУ НАВАЛЬНОГО – НА УЛИЦЫ ВЫШЛИ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. Митингующие требуют освободить оппозиционера, а также вернуть дворец Владимира Путина народу (подробнее тут, тут и тут).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ И ТЕСТОВ – ДИНАМИКА ЭПИДЕМИИ. За 22 января в стране официально было зарегистрировано 4928 заболевших и проведено 40 144 теста (подробнее).

3. 25 ЯНВАРЯ УКРАИНА ВЫХОДИТ ИЗ ЖЕСТКОГО КАРАНТИНА: КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАНУТСЯ – СПИСОК. Премьер Денис Шмыгаль напомнил, что после 25 числа в стране будут действовать ограничения, которые были в декабре прошлого года (подробнее).

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Ева и псевдохалифат. Хроника спасения украинок из сирийского лагеря для беженцев. Часть вторая

Дарья Мостовая

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