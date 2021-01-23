"Побоище". Митинги за Навального проходят в Москве и городах РФ: ситуация на 15:00 – видео
Сегодня в России проходят митинги в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального. Задержаны более 1000 человек, в том числе жена оппозиционера Юлия.
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Сначала протесты стартовали в восточных городах, а затем начались в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других более западных населенных пунктах РФ. Медуза пишет, что в ряде городов произошел сбой в работе крупнейших мобильных операторов и Twitter. При этом представители Билайна, МТС и Ростелекома это отрицают.
В Москве протест начался на Пушкинской площади, пишет Медуза. МВД насчитало 4000 демонстрантов. Силовики призывали людей расходиться и жестко задерживали их, были столкновения.
Так выглядели стычки на Пушкинской площади. Полицейского уронили в снег— Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021
Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/xkrbeH8Gto
Протестующий с разбитой головой у Пушкинской площади.— Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021
Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/JByPMH125v
На акции в Москве был задержан блогер Илья Варламов (позже его отпустили), также задержаны жена Навального Юлия и его соратница Любовь Соболь.
В итоге силовики зачистили Пушкинскую, люди пошли в сторону Манежной площади, пишет Медуза. Так как она перекрыта, протестующие пошли к Большому театру, Госдуме и зданию ФСБ на Лубянке. Красная площадь перекрыта.
В Санкт-Петерубрге митингующие вышли на Сенатскую площадь, передает Фонтанка. Позже на ней начались задержания, площадь зачистили. Посмотреть на масштаб акции в издании предлагают на фото с воздуха:
Затем протестующие начали идти по проезжей части на Гороховой, Малой Морской и Невскому проспекту, пишет издание.
В Екатеринбурге по разным оценкам на акцию вышли от 5000 до 10 000 человек, передает E1.RU. Затем приехал ОМОН и начались жесткие задержания, кого-то валили на снег на городском пруду. В Медузе кадры с Екатеринбурга назвали "ледовым побоищем".
Появляются кадры и с других городов. В Красноярске людей тащили по плитке, а в Уфе – митингующих забрасывали силовиков снегом.
В Красноярске жёстко задерживают протестующих на мирной акции. Буквально волочат по плитке, звери! pic.twitter.com/zLN0gF7L1J— Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021
В Уфе люди начали забрасывать полицию снегом— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021
Видео: штаб Навального в Уфе pic.twitter.com/81R8hRoDrI
По данным ОВД-инфо, задержаны более 1000 члеовек по всей России.
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