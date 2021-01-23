UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Побоище". Митинги за Навального проходят в Москве и городах РФ: ситуация на 15:00 – видео

23.01.2021, 15:00
Митинг за Навального в Санкт-Петербурге (фото - Фонтанка)

Сегодня в России проходят митинги в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального. Задержаны более 1000 человек, в том числе жена оппозиционера Юлия. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сначала протесты стартовали в восточных городах, а затем начались в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других более западных населенных пунктах РФ. Медуза пишет, что в ряде городов произошел сбой в работе крупнейших мобильных операторов и Twitter. При этом представители Билайна, МТС и Ростелекома это отрицают.  

В Москве протест начался на Пушкинской площади, пишет Медуза. МВД насчитало 4000 демонстрантов. Силовики призывали людей расходиться и жестко задерживали их, были столкновения.

На акции в Москве был задержан блогер Илья Варламов (позже его отпустили), также задержаны жена Навального Юлия и его соратница Любовь Соболь.

В итоге силовики зачистили Пушкинскую, люди пошли в сторону Манежной площади, пишет Медуза. Так как она перекрыта, протестующие пошли к Большому театру, Госдуме и зданию ФСБ на Лубянке. Красная площадь перекрыта.

В Санкт-Петерубрге митингующие вышли на Сенатскую площадь, передает Фонтанка. Позже на ней начались задержания, площадь зачистили. Посмотреть на масштаб акции в издании предлагают на фото с воздуха:

Затем протестующие начали идти по проезжей части на Гороховой, Малой Морской и Невскому проспекту, пишет издание.

В Екатеринбурге по разным оценкам на акцию вышли от 5000 до 10 000 человек, передает E1.RU. Затем приехал ОМОН и начались жесткие задержания, кого-то валили на снег на городском пруду. В Медузе кадры с Екатеринбурга назвали "ледовым побоищем".

Появляются кадры и с других городов. В Красноярске людей тащили по плитке, а в Уфе – митингующих забрасывали силовиков снегом.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
протесты Москва владимир путин митинг алексей навальный санкт-петербург екатеринбург

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 