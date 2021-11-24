Труханов внес 30 млн грн залога. Раньше мэр Одессы говорил, что у него таких денег нет

За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли 30 млн грн залога. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

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Сумма залога составила 30 213 300 грн.

Труханов проходит как подозреваемый в деле о незаконной выдаче земли под застройку.

После назначения залога в октябре он жаловался, что таких денег у него нет, а также надеялся обжаловать залог в апелляции.

В рамках избранной меры пресечения мэр Одессы обязан прибывать по первому вызову к следователям и в суд и сдать загранпаспорт.

6 октября 2021-го генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову, чиновникам из Одессы и "одному известному одесситу" по делу о якобы незаконной выдаче земли под застройку.

Труханов назвал "абсурдным и незаконным" подозрение НАБУ.

11 октября ВАКС отказался отправлять в СИЗО Труханова и назначил ему 30 млн грн залога. Чиновник заявил, что не в состоянии внести такую сумму.

По "земельному делу Труханова" также проходит бизнесмен Владимир Галантерник. 2 ноября он был объявлен в розыск, а 10 ноября суд разрешил заочное расследование против него.

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Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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