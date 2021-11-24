UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Труханов внес 30 млн грн залога. Раньше мэр Одессы говорил, что у него таких денег нет

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 13:18
Труханов внес 30 млн грн залога. Раньше мэр Одессы говорил, что у него таких денег нет - Фото
Геннадий Труханов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли 30 млн грн залога. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сумма залога составила 30 213 300 грн.

Труханов проходит как подозреваемый в деле о незаконной выдаче земли под застройку.

После назначения залога в октябре он жаловался, что таких денег у него нет, а также надеялся обжаловать залог в апелляции. 

В рамках избранной меры пресечения мэр Одессы обязан прибывать по первому вызову к следователям и в суд и сдать загранпаспорт.

  • 6 октября 2021-го генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову, чиновникам из Одессы и "одному известному одесситу" по делу о якобы незаконной выдаче земли под застройку.
  • Труханов назвал "абсурдным и незаконным" подозрение НАБУ. 
  • 11 октября ВАКС отказался отправлять в СИЗО Труханова и назначил ему 30 млн грн залога. Чиновник заявил, что не в состоянии внести такую сумму.
  • По "земельному делу Труханова" также проходит бизнесмен Владимир Галантерник. 2 ноября он был объявлен в розыск, а 10 ноября суд разрешил заочное расследование против него.

Смотрите также: 700 млн грн убытков и 16 подозреваемых. НАБУ раскрыло детали дела Труханова – видео

Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Одесса геннадий труханов залог мэр вакс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 