Труханов внес 30 млн грн залога. Раньше мэр Одессы говорил, что у него таких денег нет
24.11.2021, 13:18
Геннадий Труханов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли 30 млн грн залога. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
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Сумма залога составила 30 213 300 грн.
Труханов проходит как подозреваемый в деле о незаконной выдаче земли под застройку.
После назначения залога в октябре он жаловался, что таких денег у него нет, а также надеялся обжаловать залог в апелляции.
В рамках избранной меры пресечения мэр Одессы обязан прибывать по первому вызову к следователям и в суд и сдать загранпаспорт.
- 6 октября 2021-го генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову, чиновникам из Одессы и "одному известному одесситу" по делу о якобы незаконной выдаче земли под застройку.
- Труханов назвал "абсурдным и незаконным" подозрение НАБУ.
- 11 октября ВАКС отказался отправлять в СИЗО Труханова и назначил ему 30 млн грн залога. Чиновник заявил, что не в состоянии внести такую сумму.
- По "земельному делу Труханова" также проходит бизнесмен Владимир Галантерник. 2 ноября он был объявлен в розыск, а 10 ноября суд разрешил заочное расследование против него.
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