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Центр страткоммуникаций объяснил, почему РФ воюет с западными танками, которых еще нет

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 14:28
Центр страткоммуникаций объяснил, почему РФ воюет с западными танками, которых еще нет - Фото
Скриншот видео

Российская пропаганда пытается обесценить западные танки, которые получит Украина, чтобы, во-первых, сгладить негативный психологический эффект, производимый этой информацией на российских военных на фронте, а во-вторых — попытаться заставить партнеров Украины и производителей оружия пересмотреть свои решения. Такое объяснение "войны" против западных танков, хотя их еще нет на поле боя, дает Центр стратегических коммуникаций.

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Там отметили, что пропагандистские СМИ проанонсировали создание "отрядов охотников" на западные танки, за их уничтожение или захват предлагают денежное вознаграждение.

"Российские военные реально боятся появления на поле боя западных танков. Пропаганда пытается как-то сгладить негативный психологический эффект", – пояснили в Центре.

Пропагандисты также пытаются обесценить "Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры", придумывая истории об их неприспособленности к театру боевых действий, сложности в управлении для украинских экипажей и т.д.

"Анонс создания "охотников на танки" – очередная бестолковая ИПСО. Ее адресатом являются, в частности, западные политики и компании-производители", – говорится в сообщении.

В Центре считают, что России нечего противопоставить современным западным танкам. Там предполагают, что собственный проект России "Армата" оказался "бутафорией для отмывания бюджетных средств".

К примеру, россияне изготовили и распространяют в соцсетях такое глупое видео.

Вадим Ребрина
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