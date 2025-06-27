"Цепная реакция". Аналитик Бадрак объяснил, чего ожидать Украине после саммита НАТО

Военный эксперт отметил, что европейские страны, и в частности страны НАТО, начали наращивать устойчивость Украины

Саммит НАТО в Гааге (Фото: EPA/FREEK VAN DEN BERGH)

После саммита НАТО Украина в перспективе может рассчитывать на финансирование вооружений и военно-техническое сотрудничество. Об этом в статье для LIGA.net о результатах саммита НАТО рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Военный эксперт подчеркнул, что в 2025 году страны Европы, НАТО и ЕС перешли к беспрецедентной поддержке, включая финансирование производства украинского оборонно-промышленного комплекса и локализацию собственного производства в интересах Украины.

Аналитик отметил, что в этом плане можно говорить о цепной реакции.

В частности, Бадрак приводит пример Норвегии, которая за почти 640 миллионов долларов закупит беспилотники для Сил обороны Украины у украинских и европейских производителей.

Также в Великобритании будет запущено совместное с Украиной производство украинских моделей дронов.

Кроме того, Германия и Канада согласились профинансировать производство украинских дронов-перехватчиков "шахедов" и наращивание их производства.

В Дании, помимо развития артиллерийских возможностей, планируется запуск производства дронов и ракет. Германия также профинансирует производство украинских ракет-дронов "Барс", ударных беспилотников "Лютый" и дронов-перехватчиков VB140 "Фламинго" – на сумму 400 млн евро.

Отдельно Европейский Союз выделит миллиард евро в виде грантов на оборонную промышленность Украины.

Аналитик также отмечает, что прослеживаются и новые настроения. Например, Великобритания впервые передает Украине оружие за счет процентов от активов РФ: в рамках нового пакета военной помощи Украина получит 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM.

"Пока НАТО сигнализирует о намерении восстановиться, европейские страны, и в частности страны Альянса, начали наращивать устойчивость Украины. В европейских столицах понимают, что Украина становится одним из мощных предохранителей от угрозы Третьей мировой войны, залогом безопасности Европы. Возможно, центральной страной континента. Несмотря на болезненность существующих альянсов", – отметил аналитик.