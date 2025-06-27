"Цепная реакция". Аналитик Бадрак объяснил, чего ожидать Украине после саммита НАТО
После саммита НАТО Украина в перспективе может рассчитывать на финансирование вооружений и военно-техническое сотрудничество. Об этом в статье для LIGA.net о результатах саммита НАТО рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
Военный эксперт подчеркнул, что в 2025 году страны Европы, НАТО и ЕС перешли к беспрецедентной поддержке, включая финансирование производства украинского оборонно-промышленного комплекса и локализацию собственного производства в интересах Украины.
Аналитик отметил, что в этом плане можно говорить о цепной реакции.
В частности, Бадрак приводит пример Норвегии, которая за почти 640 миллионов долларов закупит беспилотники для Сил обороны Украины у украинских и европейских производителей.
Также в Великобритании будет запущено совместное с Украиной производство украинских моделей дронов.
Кроме того, Германия и Канада согласились профинансировать производство украинских дронов-перехватчиков "шахедов" и наращивание их производства.
В Дании, помимо развития артиллерийских возможностей, планируется запуск производства дронов и ракет. Германия также профинансирует производство украинских ракет-дронов "Барс", ударных беспилотников "Лютый" и дронов-перехватчиков VB140 "Фламинго" – на сумму 400 млн евро.
Отдельно Европейский Союз выделит миллиард евро в виде грантов на оборонную промышленность Украины.
Аналитик также отмечает, что прослеживаются и новые настроения. Например, Великобритания впервые передает Украине оружие за счет процентов от активов РФ: в рамках нового пакета военной помощи Украина получит 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM.
"Пока НАТО сигнализирует о намерении восстановиться, европейские страны, и в частности страны Альянса, начали наращивать устойчивость Украины. В европейских столицах понимают, что Украина становится одним из мощных предохранителей от угрозы Третьей мировой войны, залогом безопасности Европы. Возможно, центральной страной континента. Несмотря на болезненность существующих альянсов", – отметил аналитик.
- 25 июня лидеры Украины и США провели встречу в рамках саммита НАТО.
- Члены НАТО подтвердили свою дальнейшую поддержку Украине после саммита в Гааге 25 июня. Они также обязались увеличить расходы на оборону альянса к 2035 году в связи с угрозой со стороны России.
- 25 июня в Гааге состоялась встреча Трампа с Зеленским, которая длилась около 50 минут. Они обсудили ПВО, дроны и ситуацию на фронте.