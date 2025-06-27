"Ланцюгова реакція". Аналітик Бадрак пояснив, чого очікувати Україні після саміту НАТО
Після саміту НАТО Україна в перспективі може розраховувати на фінансування зброї та військово-технічне співробітництво. Про це у статті для LIGA.net про результати саміту НАТО розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Військовий експерт підкреслив, що у 2025 році країни Європи, НАТО та ЄС перейшли до безпрецедентної підтримки, включно з фінансуванням виробництв українського ОПК та локалізації власних виробництв в інтересах України.
Аналітик зазначив, що в цьому плані можна говорити про ланцюгову реакцію.
Зокрема Бадрак наводить приклад Норвегії, яка за майже 640 мільйонів доларів закупить безпілотники для Сил оборони України в українських та європейських виробників.
Також у Британії запустять спільне з Україною виробництво українських моделей дронів.
Окрім цього, Німеччина та Канада погодились профінансувати виробництво українських дронів-перехоплювачів "шахедів" та нарощування їхнього виробництва.
У Данії, окрім розвитку артилерійських спроможностей, передбачається запуск виробництва дронів та ракет. Німеччина ще профінансує виробництво українських ракет-дронів "Барс", ударних безпілотників "Лютий" і дронів-перехоплювачів VB140 "Фламінго" – на суму 400 млн євро.
Окремо Європейський Союз виділить мільярд євро у вигляді грантів на оборонну промисловість України.
Аналітик також зазначає, що проглядаються і нові настрої. Наприклад, Британія вперше передає зброю Україні коштом відсотків з активів РФ: в рамках нового пакета військової допомоги Україна отримає 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM.
"Поки НАТО надсилає сигнали про намір одужати, європейські країни, і зокрема Альянсу, почали нарощування стійкості України. У європейських столицях усвідомлюють, що Україна стає одним із потужних запобіжників від загрози Третьої світової, запорукою безпеки Європи. Можливо, центральною країною континенту. Попри хворобливість наявних альянсів", – зазначив аналітик.
- 25 червня лідери України та США провели зустріч на полях саміту НАТО.
- Члени НАТО підтвердили свою подальшу підтримку Україні після саміту у Гаазі 25 червня. Також вони зобов'язалися збільшити витрати на оборону альянсу до 2035 року на тлі загрози з боку Росії.
- 25 червня у Гаазі відбулася зустріч Трампа з Зеленським, вона тривала близько 50 хвилин. Вони обговорили ППО, дрони та ситуацію на фронті.