"Ланцюгова реакція". Аналітик Бадрак пояснив, чого очікувати Україні після саміту НАТО

Військовий експерт зазначив, що європейські країни, і зокрема Альянсу, почали нарощування стійкості України

Саміт НАТО в Гаазі (Фото: EPA/FREEK VAN DEN BERGH)

Після саміту НАТО Україна в перспективі може розраховувати на фінансування зброї та військово-технічне співробітництво. Про це у статті для LIGA.net про результати саміту НАТО розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Військовий експерт підкреслив, що у 2025 році країни Європи, НАТО та ЄС перейшли до безпрецедентної підтримки, включно з фінансуванням виробництв українського ОПК та локалізації власних виробництв в інтересах України.

Аналітик зазначив, що в цьому плані можна говорити про ланцюгову реакцію.

Зокрема Бадрак наводить приклад Норвегії, яка за майже 640 мільйонів доларів закупить безпілотники для Сил оборони України в українських та європейських виробників.

Також у Британії запустять спільне з Україною виробництво українських моделей дронів.

Окрім цього, Німеччина та Канада погодились профінансувати виробництво українських дронів-перехоплювачів "шахедів" та нарощування їхнього виробництва.

У Данії, окрім розвитку артилерійських спроможностей, передбачається запуск виробництва дронів та ракет. Німеччина ще профінансує виробництво українських ракет-дронів "Барс", ударних безпілотників "Лютий" і дронів-перехоплювачів VB140 "Фламінго" – на суму 400 млн євро.

Окремо Європейський Союз виділить мільярд євро у вигляді грантів на оборонну промисловість України.

Аналітик також зазначає, що проглядаються і нові настрої. Наприклад, Британія вперше передає зброю Україні коштом відсотків з активів РФ: в рамках нового пакета військової допомоги Україна отримає 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM.

"Поки НАТО надсилає сигнали про намір одужати, європейські країни, і зокрема Альянсу, почали нарощування стійкості України. У європейських столицях усвідомлюють, що Україна стає одним із потужних запобіжників від загрози Третьої світової, запорукою безпеки Європи. Можливо, центральною країною континенту. Попри хворобливість наявних альянсів", – зазначив аналітик.