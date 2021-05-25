ЦИК не сдается. Комиссия обжаловала решение Верховного суда по избранию Вирастюка в Раду

Сегодня, 25 мая, Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на решение Верховного суда, который во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии об избрании кандидата от партии Слуга народа Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады по округу №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили историю определения результатов выборов в округе №87:

- 19 мая ЦИК составила протокол о результатах выборов народного депутата в округе №87;

- 21 мая кандидат от партии За будущее Александр Шевченко обжаловал действия, протокол и отдельные пункты этого постановления Комиссии;

- 23 мая Верховный суд частично удовлетворил иск, в частности, отменил протокол от 19 мая;

- Сегодня, 25 мая, после детальной проработки решения Верховного Суда, Комиссия подала апелляционную жалобу на это решение.

В ЦИК подчеркнули, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе.

"В таком случае установления результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда", – говорится в сообщении ЦИК.

28 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.

Подсчет голосов в округе №87 останавливался и возобновлялся, у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану.

12 апреля Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол ОИК об итогах довыборов депутата Рады в округе №87.

2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Вирастюк был избран в Раду.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.