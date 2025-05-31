ЦПД: Игнорирование мотивов РФ может привести к войне в Балтии через четыре-шесть лет
Американская политическая элита до сих пор не отдает себе отчет в базовых принципах, которыми руководствуется российский режим. Если ситуация не изменится, Европа может получить новую войну в Балтии уже через четыре-шесть лет, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
По его словам, Россия не мыслит категориями компромисса, а режим российского диктатора Владимира Путина не действует в рамках логики выгоды, сдерживания или правил. В то же время отмечает Коваленко, речь идет о фанатичной вере в силу, историческую миссию и право доминировать.
"Это не рациональная модель поведения, которую можно "отпугать" санкциями или заставить к миру из-за сдержанной дипломатии", – подчеркнул он.
Коваленко считает, что в Вашингтоне до сих пор удобнее воспринимать Россию как "проблемного партнера", а не как целеустремленного врага, покидающего пространство для переговоров.
В то же время, по его словам, Кремль не ведет переговоры, а пользуется слабостью. Все попытки диалога, в частности, "перезагрузка", "красные линии" или "нормандские форматы", Путин воспринимает как проявление страха Запада, а не возможность договоренностей, отмечает руководитель ЦПИ.
"Переговоры нужны только для выигрыша времени ради летнего наступления. Цель РФ – не получить американские санкции здесь и сейчас. И не дать повод предоставить нам больше оружия", – написал Коваленко.
Он также указал на ошибочность либерального подхода к оценке РФ, когда на нее проектируют игнорируемые там демократические ценности. Это, по его мнению, не проблема нехватки информации, а нежелание признать реальность, стоившую тысячи жизней.
"Если так пойдет дальше – Европа получит войну в Балтии через четыре-шесть лет и не только с Россией, но и с корейцами и иранскими прокси", – предупредил руководитель ЦПИ.
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