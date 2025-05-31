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Американська політична еліта досі не усвідомлює базових принципів, якими керується російський режим. Якщо ситуація не зміниться, Європа може отримати нову війну в Балтії вже за чотири-шість років, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, Росія не мислить категоріями компромісу, а режим російського диктатора Володимира Путіна не діє в межах логіки вигоди, стримування чи правил. Натомість зазначає Коваленко, йдеться про фанатичну віру в силу, історичну місію та право домінувати.

"Це не раціональна модель поведінки, яку можна "відлякати" санкціями чи змусити до миру через стриману дипломатію", – наголосив він.

Коваленко вважає, що у Вашингтоні досі зручніше сприймати Росію як "проблемного партнера", а не як цілеспрямованого ворога, що залишає простір для переговорів.

Водночас за його словами, Кремль не веде переговорів, а користується слабкістю. Усі спроби діалогу, зокрема "перезавантаження", "червоні лінії" чи "нормандські формати", Путін сприймає як прояв страху Заходу, а не можливість домовленостей, зазначає керівник ЦПД.

"Перемовини потрібні тільки для виграшу часу заради літнього наступу. Мета РФ – не отримати американські санкції тут і зараз. І не дати привід надати нам більше зброї", – написав Коваленко.

Він також вказав на хибність ліберального підходу до оцінки РФ, коли на неї проєктують власні демократичні цінності, які там ігноруються. Це, на його думку, не проблема браку інформації, а небажання визнати реальність, що вже коштувало тисячі життів.

"Якщо так піде далі – Європа отримає війну в Балтії за чотири-шість років і не тільки з Росією, але й з корейцями та іранськими проксі", – попередив керівник ЦПД.