ЦПК: В Раде начали собирать подписи – хотят провести сессию для увольнения Сытника

Народные депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной парламентской сессии для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом сообщил в Telegram глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По словам Шабунина, процесс по сбору подписей координирует нардеп от Слуги народа Артем Дмитрук – именно он получал у председателя парламента подписные листы.

28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Сытника на должности главы бюро были законными.

26 ноября Кабмин поддержал законопроект, согласно которому Сытник останется главой НАБУ до момента назначения нового директора бюро, а увольнять руководителей НАБУ будет парламент.

15 февраля 2021 года Кабмин поддержал другой законопроект, по которому Сытника все же необходимо уволить.

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Дарья Мостовая

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