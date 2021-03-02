ЦПК: В Раде начали собирать подписи – хотят провести сессию для увольнения Сытника
02.03.2021, 11:17
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Народные депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной парламентской сессии для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом сообщил в Telegram глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
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По словам Шабунина, процесс по сбору подписей координирует нардеп от Слуги народа Артем Дмитрук – именно он получал у председателя парламента подписные листы.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Сытника на должности главы бюро были законными.
- 26 ноября Кабмин поддержал законопроект, согласно которому Сытник останется главой НАБУ до момента назначения нового директора бюро, а увольнять руководителей НАБУ будет парламент.
- 15 февраля 2021 года Кабмин поддержал другой законопроект, по которому Сытника все же необходимо уволить.
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