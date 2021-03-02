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ЦПК: В Раде начали собирать подписи – хотят провести сессию для увольнения Сытника

02.03.2021, 11:17
ЦПК: В Раде начали собирать подписи – хотят провести сессию для увольнения Сытника - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народные депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной парламентской сессии для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом сообщил в Telegram глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По словам Шабунина, процесс по сбору подписей координирует нардеп от Слуги народа Артем Дмитрук – именно он получал у председателя парламента подписные листы.

Читайте также: "Властный ресурс объединяется для уничтожения НАБУ". Реакция бюро на законопроект Кабмина

Дарья Мостовая
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