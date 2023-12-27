ТЦК не будет выдавать повестки на улице, если с собой есть учетные документы — ВСУ

Фитьо заявил, что первая повестка — это не отправка на войну, а приглашение в военкомат для уточнения данных

Военный билет (Фото: Одесский ТЦК)

Военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) не будут выписывать повестку в общественных местах, если гражданин имеет при себе учетные документы. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

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По его словам, первая повестка не означает отправку на фронт.

"Это только уточнение учетных данных. После этого проходите медицинский осмотр. Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, то выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр", — сказал Фитьо.

Он отметил, что обучение продолжается как минимум месяц, потом отведено две недели на слаживание подразделения.

"Если профессия сложнее, то обучение может продолжаться два-три месяца, в том числе и за границей. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка — это не отправка на войну", — заявил военный.

Представитель СВ подчеркнул, что повестки могут выписывать и на блокпостах, а также в других общественных местах.

"Если у вас есть при себе документы, и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто избегает постановки на воинский учет", — резюмировал он.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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