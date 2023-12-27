ТЦК не видаватиме повістки на вулиці, якщо у громадян з собою є облікові документи — ВСУ

Фітьо заявив, що перша повістка — це не відправка на війну, а запрошення до військкомату для уточнення даних

Військовий квиток (Фото: Одеський ТЦК)

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) не виписуватимуть повістку у громадських місцях, якщо громадянин має при собі облікові документи. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, перша повістка не означає відправлення на фронт.

"Це тільки уточнення облікових даних. Після цього проходите медичний огляд. Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють до навчального центру", — сказав Фітьо.

Він зазначив, що навчання триває щонайменше місяць, потім відведено два тижні на злагодження підрозділу.

"Якщо професія складніша, то навчання може тривати два-три місяці, в тому числі й за кордоном. Після цього тільки ви вирушаєте до військової частини. Перша повістка — це не відправка на війну", — заявив військовий.

Представник СВ наголосив, що повістки можуть виписувати і на блокпостах, а також в інших громадських місцях.

"Якщо у вас є при собі документи і військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто уникає постановки на військовий облік", – резюмував він.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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