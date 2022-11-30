Турция имеет отношения с Москвой, но не боится осуждать зверства России — посол США в ОБСЕ

Турция, безусловно, имеет отношения с Москвой, но не боится осуждать зверства РФ в войне против Украины. Об этом сообщил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

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По его словам, с 24 февраля Турция активно поддерживает Украину. Он отметил, что в ОБСЕ Анкара "очень решительно" высказывается в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в границах 1991 года, а также не боится осуждать зверства, которые Россия совершает в Украине.

Карпентер назвал Турцию "отличным партнером" по зерновой сделке.

"Турция предоставила Украине помощь в области безопасности и гуманитарную помощь. Безусловно, они имеют отношения с Москвой. Я позволю им говорить об этом. Но в ОБСЕ они были очень конструктивным партнером", — сказал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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