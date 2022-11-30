Турция имеет отношения с Москвой, но не боится осуждать зверства России — посол США в ОБСЕ
Турция, безусловно, имеет отношения с Москвой, но не боится осуждать зверства РФ в войне против Украины. Об этом сообщил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.
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По его словам, с 24 февраля Турция активно поддерживает Украину. Он отметил, что в ОБСЕ Анкара "очень решительно" высказывается в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в границах 1991 года, а также не боится осуждать зверства, которые Россия совершает в Украине.
Карпентер назвал Турцию "отличным партнером" по зерновой сделке.
"Турция предоставила Украине помощь в области безопасности и гуманитарную помощь. Безусловно, они имеют отношения с Москвой. Я позволю им говорить об этом. Но в ОБСЕ они были очень конструктивным партнером", — сказал дипломат.
- Российский диктатор Владимир Путин заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын.
- Эрдоган заявил, что сначала расскажет своему американскому коллеге Джо Байдену, как ему удалось убедить Россию "вернуться" к зерновой сделке.
- Недавно Эрдоган сказал: у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
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