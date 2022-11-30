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Турция имеет отношения с Москвой, но не боится осуждать зверства России — посол США в ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 13:34
Турция имеет отношения с Москвой, но не боится осуждать зверства России — посол США в ОБСЕ - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Турция, безусловно, имеет отношения с Москвой, но не боится осуждать зверства РФ в войне против Украины. Об этом сообщил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

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По его словам, с 24 февраля Турция активно поддерживает Украину. Он отметил, что в ОБСЕ Анкара "очень решительно" высказывается в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в границах 1991 года, а также не боится осуждать зверства, которые Россия совершает в Украине.

Карпентер назвал Турцию "отличным партнером" по зерновой сделке. 

"Турция предоставила Украине помощь в области безопасности и гуманитарную помощь. Безусловно, они имеют отношения с Москвой. Я позволю им говорить об этом. Но в ОБСЕ они были очень конструктивным партнером", — сказал дипломат.

Читайте также: Эрдоган о "справедливом" мире Украины и РФ: Не должно быть победителей и побежденных 

Дмитро Гриниченко
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