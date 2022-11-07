Турция не пропустила. Корабли РФ хотели обстреливать Украину, но возвращаются домой

Российские военные корабли, которые еще в феврале пришли из Владивостока в Средиземное море и планировали через Босфорский пролив достичь Черного моря, чтобы обстреливать Украину, – возвращаются домой. Турция их не пропустила. Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Видите буквы Z и V на трубах? – это как в старом анекдоте: "Не пригодилось"... И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали 9 месяцев.... Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", – написал Клименко.

6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Варяг (011) и большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц (564) были зафиксированы в Сингапурском проливе на пути к месту базирования во Владивосток из Средиземного моря.

Сегодня российское минобороны сообщило, что Варяг, Адмирал Трибуц и танкер Борис Бутома миновали Малаккский пролив и зашли в Южно-Китайское море.

26 февраля Турция запретила проход российских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море.

Российские оккупанты используют свои корабли в Черном море, чтобы наносить ракетами "Калибр" удары по гражданским целям в Украине.

Последний из массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины произошел 31 октября, когда россияне за сутки выпустили почти 80 ракет. Были прилеты в разные регионы, в частности под Киевом.

29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, атаку провели "люди доброй воли".

Вчера, 6 ноября, Россия не вывела в Черное море ни одного корабля с "Калибрами".

Читайте также: "Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.