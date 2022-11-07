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Турция не пропустила. Корабли РФ хотели обстреливать Украину, но возвращаются домой

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 10:38
Турция не пропустила. Корабли РФ хотели обстреливать Украину, но возвращаются домой - Фото
Корабль Адмирал Трибуц (564) (Фото: twitter/StraitsSights)

Российские военные корабли, которые еще в феврале пришли из Владивостока в Средиземное море и планировали через Босфорский пролив достичь Черного моря, чтобы обстреливать Украину, – возвращаются домой. Турция их не пропустила. Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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"Видите буквы Z и V на трубах? – это как в старом анекдоте: "Не пригодилось"... И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали 9 месяцев.... Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", – написал Клименко.

6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Варяг (011) и большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц (564) были зафиксированы в Сингапурском проливе на пути к месту базирования во Владивосток из Средиземного моря.

Сегодня российское минобороны сообщило, что Варяг, Адмирал Трибуц и танкер Борис Бутома миновали Малаккский пролив и зашли в Южно-Китайское море.

26 февраля Турция запретила проход российских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море.

Турция не пропустила. Корабли РФ хотели обстреливать Украину, но возвращаются домой

Турция не пропустила. Корабли РФ хотели обстреливать Украину, но возвращаются домой

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Наталія Медведєва
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