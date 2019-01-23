Турция предупредила Украину о поездке консулов в Крым - посол

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Турция по дипломатическим каналам проинформировала украинскую сторону о намерении консулов ​​посетить оккупированный Крым в связи с гибелью турецких граждан в результате пожара на танкерах в Керченском проливе. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Украинская сторона дипканалами была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции в результате инцидента с двумя судами 21 января", - отметил Сибига.

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По его словам, "эта ситуация никоим образом не меняет твердую позицию Турции по Крыму, которая заключается в непризнании оккупации украинского полуострова Россией".

Посол уточнил, что, турецкая сторона назвала это "вынужденным шагом, обусловленным срочными гуманитарными обстоятельствами".

"Позор российским "медиа", которые превратили рутинный консульский визит на черную пиар-акцию и заведомо проигрышно пытаются продвинуть свой нарратив о якобы международном "признании" Крыма, которого нет и не будет, спекулируя даже на человеческих трагедиях", - подчеркнул Сибига.