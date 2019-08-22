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Туск и Зеленский проведут переговоры перед саммитом G7

Туск и Зеленский проведут переговоры перед саммитом G7 - Фото
Дональд Туск и Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
22.08.2019, 15:17

Политики двух стран пообщаются накануне саммита G7

В четверг, 22 августа, запланированы телефонные переговоры президента Европейского совета Дональда Туска и президента Владимира ЗеленскогоОб этом сообщает Европейская правда со ссылкой на дипломатический источник.

Политики пообщаются накануне саммита G7, который пройдет в выходные во Биарриц (Франция).

Договоренность о телефонном разговоре Зеленского и Туска связана с тем, что во время саммита обсудят также ситуацию в Украине.

"Разговор планируется, должен состояться сегодня (в четверг)", - сказал собеседник.

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Донадьд Туск Владимир Зеленский
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