Туск и Зеленский проведут переговоры перед саммитом G7

Дональд Туск и Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

В четверг, 22 августа, запланированы телефонные переговоры президента Европейского совета Дональда Туска и президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на дипломатический источник.

Политики пообщаются накануне саммита G7, который пройдет в выходные во Биарриц (Франция).

Договоренность о телефонном разговоре Зеленского и Туска связана с тем, что во время саммита обсудят также ситуацию в Украине.

"Разговор планируется, должен состояться сегодня (в четверг)", - сказал собеседник.

Читайте также: Зеленский не против возвращения России в G7, но с тремя условиями