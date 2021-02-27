У Авакова поблагодарили протестующих на Банковой за мирный протест

Министерство внутренних дел поблагодарило за мирный протест участников акции у Офиса президента в поддержку осужденного общественного деятеля Сергея Стерненко.

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"Благодарим граждан за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы", – написала пресс-служба министерства в Facebook.

МВД также поблагодарило полицейских, нацгвардийцев и спасателей, которые работали на митинге, призвало всех уважать и поддерживать друг друга.

"Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины", – заверили в МДВ.

23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией.

Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.

Сегодня в Киеве прошла акция, на которой требовали освободить Стерненко и политзаключенных, а также провести судебную реформу. Возле Офиса президента митинг прошел спокойно, однако затем протестующие забросали файерами Офис генпрокурора. Столкновений с полицией не было.

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Марк Сировой

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