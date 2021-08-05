Глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник хозяина Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили в столице США визит 30 августа президента Владимира Зеленского в Вашингтон, а также ситуацию с безопасностью Украины. Об этом пишет пресс-служба администрации президента США.

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Этот визит, отметили там, "подчеркнет широту и глубину стратегического партнерства" стран.

Троица рассмотрела "активный план сотрудничества" по проблемам обороны Киева (вероятно, имеется ввиду Украина, – ред.), потребностям энергобезопасности, реформам управления и борьбе с коррупцией, а также по подходу к правам человека и демократии в регионе.

Помимо этого, Салливан обсудил с послами стран Бухарестской девятки "вопросы политики и деятельности США, представляющих интерес для региона".

СПРАВКА. Идея Бухарестской девятки (В9) появилась в 2014 году как реакция на вторжение войск РФ в Украину. Создана в 2015-м. В составе – Литва, Польша, Румыния, Эстония, Латвия, Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария. Цель – координация и консолидация усилий восточного фланга НАТО в сдерживании экспансии России.

Американский топ-чиновник рассказал союзникам по НАТО о визите Зеленского и о том, какие меры администрация Джо Байдена принимает вместе с партнерами "для устранения рисков" от российского газопровода Северный поток-2.

Также он сообщил клубу В9 "обновленную информацию о взаимодействии США с Россией".

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Евгений Пилипенко

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