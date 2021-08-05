UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Геополитика | У Байдена обсудили с восточным флангом НАТО риски от Северного потока-2. И Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 09:54
У Байдена обсудили с восточным флангом НАТО риски от Северного потока-2. И Зеленского - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

Глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник хозяина Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили в столице США визит 30 августа президента Владимира Зеленского в Вашингтон, а также ситуацию с безопасностью Украины. Об этом пишет пресс-служба администрации президента США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Этот визит, отметили там, "подчеркнет широту и глубину стратегического партнерства" стран.

Троица рассмотрела "активный план сотрудничества" по проблемам обороны Киева (вероятно, имеется ввиду Украина, – ред.), потребностям энергобезопасности, реформам управления и борьбе с коррупцией, а также по подходу к правам человека и демократии в регионе.

Помимо этого, Салливан обсудил с послами стран Бухарестской девятки "вопросы политики и деятельности США, представляющих интерес для региона".

СПРАВКА. Идея Бухарестской девятки (В9) появилась в 2014 году как реакция на вторжение войск РФ в Украину. Создана в 2015-м. В составе – Литва, Польша, Румыния, Эстония, Латвия, Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария. Цель – координация и консолидация усилий восточного фланга НАТО в сдерживании экспансии России.

Американский топ-чиновник рассказал союзникам по НАТО о визите Зеленского и о том, какие меры администрация Джо Байдена принимает вместе с партнерами "для устранения рисков" от российского газопровода Северный поток-2.

Также он сообщил клубу В9 "обновленную информацию о взаимодействии США с Россией".

Читайте также: "Нужно выйти из тупика". Кулеба объяснил, зачем встречаются Зеленский и Байден

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визит Владимир Зеленский геополитика безопасность северный поток-2 дмитрий кулеба союзники сдерживание джо байден подготовка андрей ермак Джейк Салливан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 