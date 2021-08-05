Геополитика | У Байдена обсудили с восточным флангом НАТО риски от Северного потока-2. И Зеленского
Глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник хозяина Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили в столице США визит 30 августа президента Владимира Зеленского в Вашингтон, а также ситуацию с безопасностью Украины. Об этом пишет пресс-служба администрации президента США.
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Этот визит, отметили там, "подчеркнет широту и глубину стратегического партнерства" стран.
Троица рассмотрела "активный план сотрудничества" по проблемам обороны Киева (вероятно, имеется ввиду Украина, – ред.), потребностям энергобезопасности, реформам управления и борьбе с коррупцией, а также по подходу к правам человека и демократии в регионе.
Помимо этого, Салливан обсудил с послами стран Бухарестской девятки "вопросы политики и деятельности США, представляющих интерес для региона".
Американский топ-чиновник рассказал союзникам по НАТО о визите Зеленского и о том, какие меры администрация Джо Байдена принимает вместе с партнерами "для устранения рисков" от российского газопровода Северный поток-2.
Также он сообщил клубу В9 "обновленную информацию о взаимодействии США с Россией".
- По мнению главы фракции Слуги народа Арахамии (недавно он нахваливал Компартию КНР и размышлял о шантаже ЯО), непубличная часть встречи Зеленский-Байден "пройдет на повышенных тонах" из-за того, что США и ФРГ согласовали завершение строительства и запуск СП-2. Советник Ермака Алексей Арестович заявлял, что Украина якобы развернется на Восток, если Запад ее не поддержит. МИД, другие руководители партии и в ОП от таких заявлений открестились.
- Кулеба заявил вчера, что Зеленский будет с Байденои "в сильной позиции". Ранее стороны договорились подписать три документа.
- В конце июля Зеленский назначил посла Украины в НАТО: эта должность пустовала более двух лет.
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