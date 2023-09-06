У Буданова могут подтвердить гибель главарей Вагнера. Но по Пригожину — "нужно подождать"

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что с подтверждением гибели главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина "нужно подождать". Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Укринформу.

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По его словам, разведка может точно подтвердить гибель командира группы Вагнера Дмитрия Уткина и еще нескольких соратников Пригожина.

"Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно", — сказал Юсов.

На вопрос о том, сомневается ли ГУР в смерти Пригожина он ответил, что сосредоточится на том, что может подтвердить гибель верхушки Вагнера.

"По поводу самого главаря, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать. Мы должны оперировать подтвержденными фактами, нужно еще подождать", — резюмировал он.

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