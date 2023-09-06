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У Буданова могут подтвердить гибель главарей Вагнера. Но по Пригожину — "нужно подождать"

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 13:59
У Буданова могут подтвердить гибель главарей Вагнера. Но по Пригожину —
"Мемориал" Пригожина в РФ (Фото: EPA)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что с подтверждением гибели главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина "нужно подождать". Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Укринформу.

По его словам, разведка может точно подтвердить гибель командира группы Вагнера Дмитрия Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. 

"Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно", — сказал Юсов.

На вопрос о том, сомневается ли ГУР в смерти Пригожина он ответил, что сосредоточится на том, что может подтвердить гибель верхушки Вагнера. 

"По поводу самого главаря, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать. Мы должны оперировать подтвержденными фактами, нужно еще подождать", — резюмировал он.

Читайте также: Inews: К гибели Пригожина может быть причастен генерал ГРУ Аверьянов. Он отравил Скрипалей

Дмитрий Гриниченко
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