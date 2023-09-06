У Буданова можуть підтвердити загибель ватажків Вагнера. Але щодо Пригожина — "треба почекати"
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що із підтвердженням загибелі ватажка терористів групи Вагнера Євгена Пригожина "треба почекати". Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, розвідка може точно підтвердити загибель командира групи Вагнера Дмитра Уткіна та ще кількох соратників Пригожина.
"Щодо Пригожина, скажімо так, поки що не всі питання закриті. Щодо організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все досить очевидно", — сказав Юсов.
На питання про те, чи сумнівається ГУР у смерті Пригожина, він відповів, що зосередиться на тому, що може підтвердити загибель верхівки Вагнера.
"Щодо самого ватажка, я думаю, що треба ще деякий час почекати. Ми маємо оперувати підтвердженими фактами, треба ще почекати", — резюмував він.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі люди, які перебували у літаку, не вижили.
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