У Кулебы появился новый заместитель: он займется вопросами Европы, санкций и безопасности

У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы появился новый заместитель – Николай Точицкий, который в апреле был уволен с должности посла Украины в Евросоюзе. Теперь он займется вопросами Европы, санкционной политики и безопасности, сообщил глава МИД в своем Facebook.

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По словам Кулебы, Точицкий будет работать над вопросами, которыми ранее занимался его предшественник Василий Боднар, уволенный с должности на вчерашнем заседании Кабмина.

Тем временем Боднар, по словам Кулебы, теперь займет должность посла Украины в Турции.

"Поэтому западная, центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия (Боднара, – ред.) к Николаю (Точицкому, – ред.)", – отметил глава МИД.

Распоряжение о назначении Точицкого заместителем министра иностранных дел также опубликовано на сайте Кабмина и датировано вчерашним днем.

СПРАВКА. Точицкий работал в разных посольствах и МИД с 90-х годов. С 2010-го по 2016-й он был постоянным представителем Украины при Совете Европы. В 2016-м его назначили представителем Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии по совместительству. В апреле президент Владимир Зеленский уволил Точицкого и еще ряд дипломатов с должностей. В МИД объяснили LIGA.net, что эти увольнения – плановая ротация, и дипломаты все равно остаются частью дипслужбы. В министерстве говорят, что как правило украинские дипломаты возглавляют дипучреждения около пяти лет, а часть уволенных послов превысила этот срок в несколько раз.

31 августа 2021-го Кабмин уволил с должности замминистра иностранных дел Евгения Енина и перевел его в Министерство внутренних дел – его назначили заместителем главы МВД Дениса Монастырского.

29 сентября Кабмин уволил Василия Бондара с должности заместителя главы МИД. Он занимал должность замминистра с ноября 2017-го.

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Оксана Житнюк

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