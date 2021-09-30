Кулеба о перспективах Украины стать членом ЕС: Не тот уже Брюссель, и река Эльба не та

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя перспективы Украины стать членом Евросоюза, заявил, что ЕС переживает "не лучшие времена", и проблемы со вступлением сейчас есть и у балканских стран, которым давно пообещали членство. Об этом он сказал во время брифинга 30 сентября.

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Отвечая на вопрос журналиста о какой-либо конкретике по поводу дальнейшей евроинтеграции Украины, Кулеба сказал: "Что может быть конкретнее, чем признание Евросоюзом того, что Украина когда-то будет членом ЕС?". Тем не менее, министр признал, что получить членство в ЕС сейчас проблематично.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал наш классик, "не тот уже Миргород, и речка Хорол не та" (строки из произведения "Пісня трактористки" Павла Тычины, – ред.). Так и здесь – не тот уже Брюссель, и река Эльба не та", – сказал министр.

Он признал, что с евроинтеграцией сейчас существует много проблем, и можно наблюдать, как сложно она дается балканским странам, которым давно пообещали членство в ЕС, но теперь возникают вопросы.

Кулеба призвал быть "реалистичными идеалистами" – верить в лучшее, что в результате страна вступит в ЕС, но реально оценивать возможности получить членство прямо сейчас.

Самого Кулебу, по его словам, в отношениях с Евросоюзом сейчас больше интересуют не долгосрочные политические цели, а конкретные приземленные экономические результаты. Речь идет об интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, конкретные шаги по развитию секторального сотрудничества, создание комфортных условий для путешествий украинцев.

"Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с ЕС, прежде чем ЕС откроет для нас двери", – сказал Кулеба.

8 мая 2021-го президент Латвии Эгилс Левитс подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши. Позже к ним присоединилась Эстония.

В июне президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза.

Во время визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Украину для участия в саммите Крымской платформы она заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в Евросоюзе, и странам может понадобиться 20 лет, чтобы вступить в ЕС.

По данным соцопроса группы Рейтинг, проведенного в августе, на референдуме за членство Украины в ЕС проголосовали бы 64% украинцев.

В начале сентября посол Латвии Юрис Пойканс заявил, что многие страны ЕС не готовы к расширению, так как "никто не хочет новых проблем".

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Оксана Житнюк

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