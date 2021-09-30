UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба о перспективах Украины стать членом ЕС: Не тот уже Брюссель, и река Эльба не та

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 12:25
Кулеба о перспективах Украины стать членом ЕС: Не тот уже Брюссель, и река Эльба не та - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя перспективы Украины стать членом Евросоюза, заявил, что ЕС переживает "не лучшие времена", и проблемы со вступлением сейчас есть и у балканских стран, которым давно пообещали членство. Об этом он сказал во время брифинга 30 сентября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос журналиста о какой-либо конкретике по поводу дальнейшей евроинтеграции Украины, Кулеба сказал: "Что может быть конкретнее, чем признание Евросоюзом того, что Украина когда-то будет членом ЕС?". Тем не менее, министр признал, что получить членство в ЕС сейчас проблематично.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал наш классик, "не тот уже Миргород, и речка Хорол не та" (строки из произведения "Пісня трактористки" Павла Тычины, – ред.). Так и здесь – не тот уже Брюссель, и река Эльба не та", – сказал министр.

Он признал, что с евроинтеграцией сейчас существует много проблем, и можно наблюдать, как сложно она дается балканским странам, которым давно пообещали членство в ЕС, но теперь возникают вопросы.

Кулеба призвал быть "реалистичными идеалистами" – верить в лучшее, что в результате страна вступит в ЕС, но реально оценивать возможности получить членство прямо сейчас.

Самого Кулебу, по его словам, в отношениях с Евросоюзом сейчас больше интересуют не долгосрочные политические цели, а конкретные приземленные экономические результаты. Речь идет об интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, конкретные шаги по развитию секторального сотрудничества, создание комфортных условий для путешествий украинцев.

"Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с ЕС, прежде чем ЕС откроет для нас двери", – сказал Кулеба.

  • 8 мая 2021-го президент Латвии Эгилс Левитс подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши. Позже к ним присоединилась Эстония.
  • В июне президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза.
  • Во время визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Украину для участия в саммите Крымской платформы она заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в Евросоюзе, и странам может понадобиться 20 лет, чтобы вступить в ЕС. 
  • По данным соцопроса группы Рейтинг, проведенного в августе, на референдуме за членство Украины в ЕС проголосовали бы 64% украинцев.
  • В начале сентября посол Латвии Юрис Пойканс заявил, что многие страны ЕС не готовы к расширению, так как "никто не хочет новых проблем".

Читайте также: Евродепутаты ответили президенту Эстонии на "20 лет работы для вступления Украины в ЕС"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕС брюссель дмитрий кулеба балканы евроинтеграция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 