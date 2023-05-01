UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Марьинки подразделение оккупантов организовало бунт и их вывели с передовой – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 17:50
У Марьинки подразделение оккупантов организовало бунт и их вывели с передовой – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

На Марьинском направлении одно из подразделений российских оккупантов устроило организованный бунт из-за плохого обеспечения, их командование решило пока отвести этих оккупантов с передовых позиций. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Украина 24.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Разведчик подчеркнул, что морально-психологическое состояние российских оккупантов сейчас в значительной мере жалкое.

"Из последних примеров: на Марьинском направлении был бунт одной из частей российских частично мобилизованных, которые отказались выполнять приказы и принимать участие в штурмовых действиях из-за плохого обеспечения. И в страхе от такого бунта, командование приняло решение пока вывести их из зоны боевых действий", – рассказал Юсов.

Он подчеркнул, что это значит, что даже в армии, где голос простого бойца ничего не стоит, какие-то организованные действия для защиты своих прав могут сработать.

"Поэтому, рашисты, не останавливайтесь, и дальше требуйте остановки со стороны Путина этой бессмысленной войны – в которой вы все погибнете, безусловно – и выведения на территорию России", – призвал оккупантов представитель ГУР.

Он напомнил, что в российской армии все большее распространение получают ямы, в которые оккупанты бросают своих же солдат. Командование военных РФ продолжает практиковать против своих подчиненных заградотряды и внесудебные расправы.

  • Перехват ГУР – оккупант рассказал, что о них не заботятся командиры, а от его приятеля осталась только голова и одна рука. 

Читайте также: На улицах Москвы появились фото Буданова. ГУР: Пока только изображения – фото

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война гур андрей юсов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 