У Марьинки подразделение оккупантов организовало бунт и их вывели с передовой – ГУР

На Марьинском направлении одно из подразделений российских оккупантов устроило организованный бунт из-за плохого обеспечения, их командование решило пока отвести этих оккупантов с передовых позиций. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Украина 24.

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Разведчик подчеркнул, что морально-психологическое состояние российских оккупантов сейчас в значительной мере жалкое.

"Из последних примеров: на Марьинском направлении был бунт одной из частей российских частично мобилизованных, которые отказались выполнять приказы и принимать участие в штурмовых действиях из-за плохого обеспечения. И в страхе от такого бунта, командование приняло решение пока вывести их из зоны боевых действий", – рассказал Юсов.

Он подчеркнул, что это значит, что даже в армии, где голос простого бойца ничего не стоит, какие-то организованные действия для защиты своих прав могут сработать.

"Поэтому, рашисты, не останавливайтесь, и дальше требуйте остановки со стороны Путина этой бессмысленной войны – в которой вы все погибнете, безусловно – и выведения на территорию России", – призвал оккупантов представитель ГУР.

Он напомнил, что в российской армии все большее распространение получают ямы, в которые оккупанты бросают своих же солдат. Командование военных РФ продолжает практиковать против своих подчиненных заградотряды и внесудебные расправы.

Перехват ГУР – оккупант рассказал, что о них не заботятся командиры, а от его приятеля осталась только голова и одна рука.

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Наталія Медведєва

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