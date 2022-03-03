UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Пентагона нет данных, что военные Беларуси готовятся к вторжению в Украину

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 07:03
У Пентагона нет данных, что военные Беларуси готовятся к вторжению в Украину - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

В Пентагоне США не видят признаков подготовки беларуских военных к вторжению в Украину, на которую неделю назад напала Россия. Об этом заявил на брифинге спикер ведомства Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Нет, мы не видим (каких-либо признаков того, что беларуские военные втянуты в войну или готовятся к вторжению.  Ред.)", – ответил он на соответсвующий вопрос.

При этом Кирби добавил, что у президента России Владимира Путина еще есть варианты пойти на деэскалацию и передвинуть войска. По его словам, эта война незаконна, ее не должно было быть.

"Будущее Украины должно зависеть от украинского народа. И они довольно ясно делают свой выбор благодаря сопротивлению, оказываемому этому незаконному и ничем не спровоцированному вторжению в их страну", – заявил он.

Читайте также: Если будет приказ Зеленского. Данилов не исключил превентивного удара по Беларуси

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война беларусь вторжение джон кирби войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 