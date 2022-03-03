У Пентагона нет данных, что военные Беларуси готовятся к вторжению в Украину
В Пентагоне США не видят признаков подготовки беларуских военных к вторжению в Украину, на которую неделю назад напала Россия. Об этом заявил на брифинге спикер ведомства Джон Кирби.
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"Нет, мы не видим (каких-либо признаков того, что беларуские военные втянуты в войну или готовятся к вторжению. – Ред.)", – ответил он на соответсвующий вопрос.
При этом Кирби добавил, что у президента России Владимира Путина еще есть варианты пойти на деэскалацию и передвинуть войска. По его словам, эта война незаконна, ее не должно было быть.
"Будущее Украины должно зависеть от украинского народа. И они довольно ясно делают свой выбор благодаря сопротивлению, оказываемому этому незаконному и ничем не спровоцированному вторжению в их страну", – заявил он.
- Российские войска из Беларуси вторгались в Украину и наносили ракетные удары по украинской территории.
- 1 марта в управлении ТрО Север заявили о технике с беларуской маркировкой в Черниговской области. В Генштабе ВСУ заявили, что Беларусь готовится поддержать Россию в войне против Украины. По данным ГУР, на границе Беларуси и Украины стоят 300 танков.
- 2 марта в ОП заявили, что пока нет прямых данных об участии беларуских военных в войне.
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