У Пентагона нет данных, что военные Беларуси готовятся к вторжению в Украину

В Пентагоне США не видят признаков подготовки беларуских военных к вторжению в Украину, на которую неделю назад напала Россия. Об этом заявил на брифинге спикер ведомства Джон Кирби.

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"Нет, мы не видим (каких-либо признаков того, что беларуские военные втянуты в войну или готовятся к вторжению. – Ред.)", – ответил он на соответсвующий вопрос.

При этом Кирби добавил, что у президента России Владимира Путина еще есть варианты пойти на деэскалацию и передвинуть войска. По его словам, эта война незаконна, ее не должно было быть.

"Будущее Украины должно зависеть от украинского народа. И они довольно ясно делают свой выбор благодаря сопротивлению, оказываемому этому незаконному и ничем не спровоцированному вторжению в их страну", – заявил он.

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Марк Сировой

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