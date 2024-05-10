У Польши нет ответа, как быть с украинскими мужчинами, но отправки силой не будет – посол

Посол Польши заявил, что Варшава находится в "другом положении", чем некоторые страны, так как на ее территории проживают миллионы украинцев

Ярослав Гузы (Фото: МИД)

Украинских мужчин призывного возраста в Польше не будут возвращать обратно в государство силой, однако у польских властей пока нет четкого ответа на то, что с ними делать. Об этом заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы в интервью Укринформу.

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"Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого не произойдет", – сказал Гузы.

По его мнению, между странами Евросоюза будет продолжаться дискуссия насчет пребывания украинцев после того, как Министерство иностранных дел приняло решение прекратить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей.

В то же время, как отметил польский дипломат, в правительстве его страны звучат разные мнения по этому поводу. Сейчас у Варшавы нет конкретного ответа на то, что делать с украинскими мужчинами в государстве.

Польша находится в другом положении, чем некоторые другие страны, так как сейчас на ее территории проживают миллионы украинцев, объяснил он.

"Мы очень хорошо понимаем ситуацию, в которой оказалось украинское правительство. Вообще у нас схожий исторический опыт: если идет война, надо защищаться. Но на практике не все люди готовы это делать. Помню, как в начале полномасштабной войны многие украинские мужчины возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы уже это сделали. Возможно, помогут какие-то стимулы..." – сказал он.

Как считает польский посол, многое будет зависеть и от военной ситуации в Украине. По его словам, из-за превосходства россиян сейчас настроения украинцев в Польше "достаточно плохие".

По мнению Гузы, служба в армии является обязанностью. Однако он отметил, что это не означает, что следует заставлять воевать тех, кто не хочет возвращаться в Украину.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку паспортов за пределы государства для мужчин от 18 до 60 лет. Впоследствии в МИД уточнили, что это касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности, госпредприятием "Документ".

30 апреля вице-премьер Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

В МИД развенчали мифы о консульских услугах, заявив, что такое решение является временным, поэтому ни о каком нарушении прав человека не может быть и речи.

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