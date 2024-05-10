Польща не має відповіді, що робити з українськими чоловіками, але силою не повертатиме – посол

Посол Польщі заявив, що Варшава перебуває в "іншому становищі", ніж деякі країни, адже на її території проживають мільйони українців

Ярослав Ґузи (Фото: МЗС)

Українських чоловіків призовного віку у Польщі не повертатимуть назад до держави силою, однак польська влада поки не має чіткої відповіді на те, що з ними робити. Про це заявив посол Польщі в Україні Ярослав Ґузи в інтерв'ю Укрінформ.

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"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою. Такого не станеться", – сказав Ґузи.

На його думку, між країнами Євросоюзу триватиме дискусія щодо питання перебування українців після того, як Міністерство закордонних справ ухвалило рішення припинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном.

Водночас, як зауважив польський дипломат, в уряді його країни лунають різні думки щодо цього. Наразі Варшава не має конкретної відповіді на те, що робити з українськими чоловіками в державі.

Польща перебуває в іншому становищі, ніж деякі інші країни, адже нині на території держави проживають мільйони українців, пояснив він.

"Ми дуже добре розуміємо ситуацію, в якій опинився український уряд. Взагалі у нас схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Але на практиці не всі люди готові це робити. Пам’ятаю, як на початку повномасштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули..." – відзначив Ґузи.

Як вважає польський посол, багато залежатиме і від воєнної ситуації в Україні. За його словами, через перевагу росіян наразі настрої українців у Польщі є "досить поганими".

На переконання Ґузи, служба в армії є обов'язком. Однак, він зауважив, що це не означає, що варто примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися до України.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію із новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання паспортів за межі держави для чоловіків від 18 до 60 років. Згодом у МЗС уточнили, що це стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".

30 квітня віцепрем'єрка Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

У МЗС розвінчали міфи щодо консульських послуг, заявивши, що таке рішення є тимчасовим, тому про жодне порушення прав людини не може йтися.

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