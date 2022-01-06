У Порошенко говорят, что суд арестовал активы 5 канала и телеканала Прямой

В партии Европейская солидарность назвали решение Печерского суда об аресте имущества лидера партии Петра Порошенко незаконным и неправосудным. Там также заявили, что суд арестовал активы 5 канала и канала Прямой, которые, как утверждают в партии, Порошенко не принадлежат. Об этом сообщает пресс-служба Евросолидарности.

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В партии говорят, что решение суда написано "под диктовку Зеленского татаровско-смирновским дуэтом".

При этом однопартийцы Порошенко утверждают, что судья Бортницкая, вынесшая решение, имеет конфликт интересов, потому что замглавы Офиса президента Олег Татаров, по информации Евросолидарности, в свое время являлся ее научным руководителем при защите диссертации.

"Кроме имущества Порошенко судья Бортницкая-Татарова арестовала активы Прямого и 5 канала", – говорится в заявлении. В партии считают, что таким образом Зеленский "стремится положить конец свободе слова".

"Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко", – заявили в Евросолидарности.

В партии еще раз заверили, что находящийся за границей Порошенко обязательно вернется в Украину.

Ранее сегодня представитель Офиса генпрокурора отказался назвать конкретные объекты, арестованные судом, сославшись на то, что УПК не позволяет ему этого делать.

В ноябре 2021-го, после подписания Зеленским закона об олигархах, Порошенко передал Прямой и 5 канал людям из своего окружения.

20 декабря 2021-го Порошенко объявили о подозрении по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов.

24 декабря СМИ сообщали, что ГБР просит Печерский суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 млрд грн, а суд якобы разрешил его принудительный привод для избрания меры пресечения. Официально ни ГБР, ни суд эту информацию не подтверждали. Однако, когда 4 января в СМИ появилась информация об отзыве ходатайства об аресте Порошенко, в ГБР опровергли ее, заявив, что ходатайство не отзывали.

Сегодня Печерский суд Киева арестовал все имущество Порошенко.

Цель ареста имущества — обеспечение возможной его конфискации в случае признания судом вины Порошенко по статьям о госизмене и содействии террористической организации, пояснили в ОГП.

Вадим Ребрина

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