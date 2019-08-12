У Порошенко озвучили требования по работе новой Рады

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Европейская солидарность, которую возглавляет пятый президент Петр Порошенко, озвучили свои требования к работе новой Верховной Рады. Об этом сообщила представитель политсилы Ирина Геращенко.

Она отметила, что в партии приветствовали решение Слуги народа сохранить комитет по евроинтеграции. Нардепы от Евросолидарности настаивают, чтобы этот комитет имел особые функции по анализу всех законопроектов для приближения украинского права к европейскому.

Не поддерживают в Европейской солидарности ликвидацию комитета Рады по делам ветеранов. По словам Геращенко, это может свидетельствовать о будущей ликвидации одноименного министерства.

"Подобные комитеты и министерства есть во всех странах, переживших войну или касающихся военных операций. Комитеты и министерства ветеранов есть в США, Канаде, Хорватии, Великобритании, Грузии", - заявила она.

Среди законов, принятия которых в партии требуют как можно скорее, - документ о разведке. Кроме этого, Евросолидарность требует создания комитета по разведке с наделением его контрольными функциями.

Попытку объединения комитетов по правам человека с тематикой евроинтеграции у Порошенко также считают ошибочной. "Реинтеграция оккупированных территорий - это ответственность исполнительной власти, и надо создать отдельный комитет. Его должен возглавить представитель партии власти", - заявила Геращенко. И добавила: "По правам человека, то эта проблематика имеет более широкую и другую специфику, чем только реинтеграция и права переселенце".

В заключении она отметила, что партия имеет свои замечания по экономическому, налоговому и бюджетному блоку.

Действующая министр по делам ветеранов Ирина Фриз также выступила против ликвидации профильного комитета Рады. Подробности предложений от партии она пообещала раскрыть во вторник.

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