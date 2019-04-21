У Порошенко сказали, признают ли результаты выборов

Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что штаб Порошенко признает результаты выборов, какие бы они не были. Об этом он сообщил на брифинге в штабе Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Герасимова, большинство наблюдателей признали демократическим ход и результаты первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. "Второй тур, я вам гарантирую, будет таким же", - заверил Герасимов.

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Он заверил, что никаких преследований оппонентов после выборов не будет.

"Одно из главных приобретений этих пяти лет: Украина стала демократической страной. Это касается и свободы слова, и свободы собраний и свободы любых СМИ.О каких преследованиях вы говорите?! Украина – не Россия", - подчеркнул Герасимов.

Ранее сообщалось, что проголосовали также кандидат в президенты Владимир Зеленский, спикер Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

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