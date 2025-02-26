У Путина анонсировали встречу с США в Стамбуле

Сергей Лавров (Фото: EPA)

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров утверждает, что новая встреча представителей России и США состоится в Стамбуле. Американская сторона этого пока не подтверждала.

По данным Лаврова, встреча в турецком городе должна состояться 27 февраля, в ходе которой РФ и Штаты будут обсуждать работу посольств.

После предыдущей встречи в Саудовской Аравии, 18 февраля, государственный секретарь США Марк Рубио сообщал, что стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

Госдеп также публиковал список российско-американских договоренностей, среди которых было "создание механизма консультаций для устранения раздражающих факторов в двусторонних отношениях" для нормализации деятельности дипломатических миссий.

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Ранее немецкое издание Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники заявляло, что второй раунд переговоров должен состояться 25 февраля также в Саудовской Аравии, однако в МИДе России это отрицали.

Во время первой встречи Штаты и РФ также договорились создать переговорные группы насчет завершения войны против Украины, но обновлений по этому вопросу пока нет.

18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины.

Зеленский сообщал, что Украина не будет участвовать в этом мероприятии и не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия.