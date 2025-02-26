У Путіна анонсували зустріч зі США в Стамбулі

Сергій Лавров (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров стверджує, що нова зустріч представників Росії та США відбудеться у Стамбулі. Американська сторона цього наразі не підтверджувала.

За даними Лаврова, зустріч у турецькому місті має відбутися 27 лютого, під час неї РФ і Штати обговорюватимуть роботу посольств.

Після попередньої зустрічі у Саудівській Аравії, 18 лютого, державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що сторони домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні.

Держдеп також публікував перелік російсько-американських домовленостей, серед яких було "створення механізму консультацій для усунення дратівних чинників у двосторонніх відносинах" задля нормалізації діяльності дипломатичних місій.

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Раніше німецьке видання Die Zeit із посиланням на дипломатичні джерела заявляло, що другий раунд перемовин мав відбутися 25 лютого також у Саудівській Аравії, проте у МЗС Росії це заперечували.

Під час першої зустрічі Штати й РФ також домовилися створити переговорні групи щодо закінчення війни проти України, але оновлень з цього питання наразі немає.

18 лютого у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч з представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України.

Зеленський повідомляв, що Україна не братиме участі у цьому заході та не визнаватиме будь-які домовленості про неї, досягнуті без її участі.