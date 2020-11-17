У Рады нет политической воли, чтобы решить конституционный кризис – и.о. спикера

По словам Елены Кондратюк, в Верховной Раде создана рабочая группа для разработки законов о возврате е-декларирования и реформе КСУ

У Верховной Рады нет политической воли для решения конституционного кризиса, заявила и.о. спикера парламента Елена Кондратюк в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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"Сейчас, к сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать какой-либо закон, который касался бы как возврата электронного декларирования и уголовной ответственности, так и реконструкции Конституционного суда как институции", – заявила Кондратюк.

По ее словам, в Раде на базе антикоррупционного комитета создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций и трех комитетов. Группа должна наработать три базовых законопроекта, которые вернули бы е-декларирование, уголовную ответственность за недостоверное декларирование и внесли бы необходимые изменения в деятельность КСУ – если изменения нужны, уточнила Кондратюк.

Денис Юдин

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