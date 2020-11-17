У Рады нет политической воли, чтобы решить конституционный кризис – и.о. спикера
По словам Елены Кондратюк, в Верховной Раде создана рабочая группа для разработки законов о возврате е-декларирования и реформе КСУ
У Верховной Рады нет политической воли для решения конституционного кризиса, заявила и.о. спикера парламента Елена Кондратюк в эфире программы Свобода слова на ICTV.
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"Сейчас, к сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать какой-либо закон, который касался бы как возврата электронного декларирования и уголовной ответственности, так и реконструкции Конституционного суда как институции", – заявила Кондратюк.
По ее словам, в Раде на базе антикоррупционного комитета создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций и трех комитетов. Группа должна наработать три базовых законопроекта, которые вернули бы е-декларирование, уголовную ответственность за недостоверное декларирование и внесли бы необходимые изменения в деятельность КСУ – если изменения нужны, уточнила Кондратюк.
- 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 30 октября президент Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ. Его резко раскритиковали лидеры оппозиционных парламентских фракций.
- 2 ноября, в парламенте был зарегистрирован законопроект авторства Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в законодательство в первоначальном виде.
- Также в Раде зарегистрировали законопроекты, которые увеличат кворум и количество голосов для принятия КСУ решений.
- 5 ноября, четверо судей КСУ отказались участвовать в заседаниях суда до урегулирования кризиса, работа Большой палаты КСУ заблокирована.
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