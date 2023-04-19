У Резникова объяснили важность Patriot: Плохая новость для РФ, будет больше прикрытия ВСУ
Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте. Об этом он написал в Telegram.
По его словам, Patriot не являются "панацеей", однако чем больше таких систем смогут прикрывать города и критическую инфраструктуру, тем больше других вооружений смогут освободиться для прикрытия войск.
"МиГи, Patriot и другие штуки расширят наши возможности, усложнят задачу для врага. Это очень плохая новость для россиян. И это действительно прорыв, потому что создаёт возможности, которых у нас раньше не было", — написал Копытько.
Он отметил, что в условиях поступления подобных вооружений, сценарий вступления Украины в НАТО по примеру Финляндии выглядит "единственно разумным решением".
- Ранее министр обороны Алексей Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину.
- 20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн – там снаряды HIMARS, ракеты HARM и другое вооружение.
- Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Patriot прибыли в Украину от трех стран.
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