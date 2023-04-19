У Резникова объяснили важность Patriot: Плохая новость для РФ, будет больше прикрытия ВСУ

Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, Patriot не являются "панацеей", однако чем больше таких систем смогут прикрывать города и критическую инфраструктуру, тем больше других вооружений смогут освободиться для прикрытия войск.

"МиГи, Patriot и другие штуки расширят наши возможности, усложнят задачу для врага. Это очень плохая новость для россиян. И это действительно прорыв, потому что создаёт возможности, которых у нас раньше не было", — написал Копытько.

Он отметил, что в условиях поступления подобных вооружений, сценарий вступления Украины в НАТО по примеру Финляндии выглядит "единственно разумным решением".

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По . Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и поражать пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

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Дмитро Гриниченко

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