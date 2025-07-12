У РФ есть около трех сотен баллистических "Искандеров" и северокорейских аналогов – ГУР

Данные разведки показали почти двукратное сокращение арсенала таких ракет за полтора месяца

"Искандер-М" (Иллюстративное фото: EPA)

На начало июля 2025 года Россия имеет около 300 баллистических ракет "Искандер-М" и их северокорейских аналогов KN-23. Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщило Главное управление разведки.

По данным разведки, сейчас у оккупантов более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.

Также, сообщили в ГУР, в настоящее время оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать вышеупомянутые ракеты.

По состоянию на середину мая оккупанты имели около 580 баллистических ракет для таких ОТРК, сообщала LIGA.net военная разведка.

Тогда же ГУР отмечало, что оккупанты нарастили производство по сравнению с 2024-м и начали изготавливать 60 ракет в месяц вместо 40.