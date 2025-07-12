У РФ есть около трех сотен баллистических "Искандеров" и северокорейских аналогов – ГУР
На начало июля 2025 года Россия имеет около 300 баллистических ракет "Искандер-М" и их северокорейских аналогов KN-23. Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщило Главное управление разведки.
По данным разведки, сейчас у оккупантов более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.
Читайте также
Также, сообщили в ГУР, в настоящее время оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать вышеупомянутые ракеты.
По состоянию на середину мая оккупанты имели около 580 баллистических ракет для таких ОТРК, сообщала LIGA.net военная разведка.
Тогда же ГУР отмечало, что оккупанты нарастили производство по сравнению с 2024-м и начали изготавливать 60 ракет в месяц вместо 40.
СПРАВКА.Согласно отчетам Воздушных сил ВСУ, за май-июнь во время атак по украинским населенным пунктам оккупанты применили 88 "Искандеров-М"/KN-23, противовоздушной обороне удалось уничтожить 23 из них. В начале июня украинские защитники на Брянщине уничтожили три пусковые установки к этим ракетам, из которых захватчики били по Украине.
- Военная разведка сообщила LIGA.net, что если Штаты прекратят обмениваться разведывательными данными с Украиной, то Киев сможет получать информацию об активности пусковых установок российской баллистики.
- В ГУР сообщили LIGA.net, что нет подтвержденных данных попыток России атаковать Украину "Орешником" после удара по Днепру.
Комментарии (0)